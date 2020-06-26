Когда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

25 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в ЦГБ Бердска и Минздрав Новосибирской области с просьбой ответить на вопросы о проведении тестов на COVID-19 и о пациентах, находящихся на домашней госпитализации.
Сегодня, 26 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская прислала ответ на запрос редакции с просьбой о предоставлении отсрочки.
— В связи с большим количеством вопросов, требующих развернутые ответы с данными из регламентирующих документов, статистики и аналитики, ответы будут направлены в течение 30 дней, — сообщила Алла Дробинская сегодня, 25 июня.
Вот список вопросов, которые мы задали:
-
Согласно каким регламентам происходит госпитализация в стационары больниц Новосибирска, Икитима и Бердска? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер.
-
Существуют ли регламенты по медицинскому наблюдению пациентов в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер.
-
Сколько раз в сутки должен проводиться обход врачом пациентов, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Бердска, Искитима?
-
Сколько раз в день должна измерятся температура тела у пациентов, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска?
-
Сколько раз в день должна измерятся температура тела у пациентов с диагнозом «коронавирус» или в ожидании его, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска?
-
Должны ли знакомить пациентов при госпитализации в стационары больниц Новосибирска, Искитима, Бердска с правилами их наблюдения и лечения, частотой обходов и замеров температуры тела? Сошлитесь на регламентирующий это правило закон.
-
Пациентам с какими симптомами показан тест на коронавирус от больниц Новосибирска, Бердска и Искитима?
-
Кто производит забор биоматериала на тест коронавируса в Бердске, Новосибирске и Искитиме?
-
В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам с температурой и затрудненным дыханием?
-
В какие сроки производится забор биоматериала для теста на коронавирус пациентам
-
Нужны ли какие-либо дополнительные медицинские исследования пациента с подозрением на коронавирус, чтобы произвести забор биоматериала для теста на коронавирус?
-
Как вызвать специализированную бригаду скорой помощи в Новосибирске, Бердске и Искитиме для пациентом с симптомами коронавируса?
-
Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус в Новосибирске, Бердске и Искитиме?
-
Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с коронавирусом в Новосибирске, Бердске и Искитиме?
-
Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на домашнем лечении в Новосибирске, Бердске и Искитиме?
-
Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на лечении в стационарах Новосибирска, Бердска и Искитима?
-
Больным с какой температурой тела приезжает бригада скорой помощи в Новосибирске, Бердске и Искитиме?