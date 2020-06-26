Когда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

В связи с большим количеством вопросов, требующих развернутые ответы с данными из регламентирующих документов, статистики и аналитики, ответы будут направлены в течение 30 дней, сообщила главврач.

Как лечат больных коронавирусом и сколько неподтвержденные случаев на домашней госпитализации в Бердске, узнаем 25 июля

25 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в ЦГБ Бердска и Минздрав Новосибирской области с просьбой ответить на вопросы о проведении тестов на COVID-19 и о пациентах, находящихся на домашней госпитализации.

Сегодня, 26 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская прислала ответ на запрос редакции с просьбой о предоставлении отсрочки.

— В связи с большим количеством вопросов, требующих развернутые ответы с данными из регламентирующих документов, статистики и аналитики, ответы будут направлены в течение 30 дней, — сообщила Алла Дробинская сегодня, 25 июня.

Вот список вопросов, которые мы задали: