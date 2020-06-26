26.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Когда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

14:30 26.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
0

В связи с большим количеством вопросов, требующих развернутые ответы с данными из регламентирующих документов, статистики и аналитики, ответы будут направлены в течение 30 дней, сообщила главврач.

Когда должны делать тесты на COVID 19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Как лечат больных коронавирусом и сколько неподтвержденные случаев на домашней госпитализации в Бердске, узнаем 25 июля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда должны делать тесты на COVID 19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из НовосибирскаКогда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяЕщё 1637 новостей

25 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в ЦГБ Бердска и Минздрав Новосибирской области с просьбой ответить на вопросы о проведении тестов на COVID-19 и о пациентах, находящихся на домашней госпитализации.

Сегодня, 26 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская прислала ответ на запрос редакции с просьбой о предоставлении отсрочки.

— В связи с большим количеством вопросов, требующих развернутые ответы с данными из регламентирующих документов, статистики и аналитики, ответы будут направлены в течение 30 дней, — сообщила Алла Дробинская сегодня, 25 июня.

Вот список вопросов, которые мы задали:

  1. Согласно каким регламентам происходит госпитализация в стационары больниц Новосибирска, Икитима и Бердска? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер.

  2. Существуют ли регламенты по медицинскому наблюдению пациентов в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер.

  3. Сколько раз в сутки должен проводиться обход врачом пациентов, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Бердска, Искитима?

  4. Сколько раз в день должна измерятся температура тела у пациентов, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска?

  5. Сколько раз в день должна измерятся температура тела у пациентов с диагнозом «коронавирус» или в ожидании его, лечащихся в стационарах больниц Новосибирска, Искитима и Бердска?

  6. Должны ли знакомить пациентов при госпитализации в стационары больниц Новосибирска, Искитима, Бердска с правилами их наблюдения и лечения, частотой обходов и замеров температуры тела? Сошлитесь на регламентирующий это правило закон.

  7. Пациентам с какими симптомами показан тест на коронавирус от больниц Новосибирска, Бердска и Искитима?

  8. Кто производит забор биоматериала на тест коронавируса в Бердске, Новосибирске и Искитиме?

  9. В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам с температурой и затрудненным дыханием?

  10. В какие сроки производится забор биоматериала для теста на коронавирус пациентам

  11. Нужны ли какие-либо дополнительные медицинские исследования пациента с подозрением на коронавирус, чтобы произвести забор биоматериала для теста на коронавирус?

  12. Как вызвать специализированную бригаду скорой помощи в Новосибирске, Бердске и Искитиме для пациентом с симптомами коронавируса?

  13. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус в Новосибирске, Бердске и Искитиме?

  14. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с коронавирусом в Новосибирске, Бердске и Искитиме?

  15. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на домашнем лечении в Новосибирске, Бердске и Искитиме?

  16. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на лечении в стационарах Новосибирска, Бердска и Искитима?

  17. Больным с какой температурой тела приезжает бригада скорой помощи в Новосибирске, Бердске и Искитиме?

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГремит гроза и начинается летний дождь в жаркий день 26 июня в Бердске. Смотрите видео
14:53 26-06-2020
Гремит гроза и начинается летний дождь в жаркий день 26 июня в Бердске. Смотрите видео
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 670
14:50 26-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскПродлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска
14:45 26-06-2020
Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска
БердскКогда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
14:30 26-06-2020
Когда должны делать тесты на COVID-19 пациентам с подозрением на вирус, до 26 июля ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
БердскЗря вы не измерили температуру. До 200 000 рублей заплатят штраф за отсутствие журнала термометрии магазины в соседнем Бердску Искитиме
14:15 26-06-2020
Зря вы не измерили температуру. До 200 000 рублей заплатят штраф за отсутствие журнала термометрии магазины в соседнем Бердску Искитиме
БердскДачные технологии в Бердске и не только...
14:03 26-06-2020
Дачные технологии в Бердске и не только...
Разрешил оптовую торговлю бизнесу в ТЦ Новосибирской области губернатор Травников
14:00 26-06-2020
Разрешил оптовую торговлю бизнесу в ТЦ Новосибирской области губернатор Травников
Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов
13:50 26-06-2020
Был сахарный диабет у первого умершего с коронавирусом в Искитиме. Как обычно, сказал главврач ИЦГБ Кайгородов
БердскПривезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж 1
13:45 26-06-2020
Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж
Марширует с босой ногой на видео фельдшер Балтийского флота на параде Победы в Калининграде. Ее наградили памятной медалью 1
13:30 26-06-2020
Марширует с босой ногой на видео фельдшер Балтийского флота на параде Победы в Калининграде. Ее наградили памятной медалью