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Первый умерший от COVID-19 и резкий скачок зараженных зафиксирован в Искитиме 25 июня

13:09 26.06.2020 Фото: pexels.com
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Число зараженных увеличилось с 59 до 70. Пациенты госпитализированы в ГИКБ №1, ГКБ №11, госпиталь на базе инфекционного отделения ИЦГБ.

Первый умерший от COVID 19 и резкий скачок зараженных зафиксирован в Искитиме 25 июня
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Сообщение штаба по координации действий и сбору оперативной информации в Искитиме в период COVID-19

На 26 июня на территории города Искитима находится под наблюдением лиц, прибывших на территорию Российской Федерации – 56 (контактных, в том числе, городских жителей — 38, сельских — 18 и совместно проживающих, находящихся под наблюдением — 0).

Снято с наблюдения 337 человек, в том числе 57 детей, совместно проживающих – 69 человек.

Подтвержденных 70 случаев коронавирусной инфекции на территории города Искитима, госпитализированных в ГИКБ № 1, ГБУЗ НСО «ГКБ №11», госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ГБУЗ НСО «ИЦГБ». Пациентов, завершивших лечение – 39. Скончался 1 пациент.

17 пациентов с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции получают лечение на дому в связи с отказом от госпитализации.

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