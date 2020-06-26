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Зря вы не измерили температуру. До 200 000 рублей заплатят штраф за отсутствие журнала термометрии магазины в соседнем Бердску Искитиме

14:15 26.06.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Роспотребнадзор и специалисты управления экономразвития проверили девять торговых точек. Только в двух соблюдают меры по предотвращению распространения короновируса.

Зря вы не измерили температуру. До 200 000 рублей заплатят штраф за отсутствие журнала термометрии магазины в соседнем Бердску Искитиме
Роспотребнадзор продолжит проверки на предприятиях потребительского рынка

Рейд по предприятиям потребительского рынка с участием сотрудников Роспотребнадзора и мэрии прошел 26 июня в Искитиме. В списке проверяющих значилось девять торговых точек в микрорайоне Индустриальном.

По словам ведущего специалиста управления экономического развития Марины Овчинниковой, они проверяли в девяти магазинах соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

-По двум магазинам замечаний практически не было. Есть маски, антисептики, ведутся все журналы. В других обстановка была похуже. Сделаны замечания, объяснили, как должно быть. Все люди современные, телевизор все смотрят, но почему-то некоторые считают, что к им магазинам это не совсем относится. Говорят, что они все делают, а когда спрашивают, покажите то или другое, то этого нет, — рассказала сайту «Весть Искитим» Марина Овчинникова.

В этот раз за нарушение правил по соблюдению мер по предотвращению коронавируса сотрудники Роспотребнадзора не составили протоколы. Пока владельцев магазинов только предупредили и велели исправить нарушения.

Масочный режим в магазинах в основном соблюдается, только в одном не было объявления об обязательном масочном режиме. Обещали объявление повесить.

Основные нарушения в торговых точка — отсутствие журналов уборки помещений и термометрии. Продавцы уверяли, что все это делают, но правилам все принимаемые меры должны быть зафиксированы.

Роспотребнадзор повторно проверит предприятия потребительского рынка, в которых были зарегистрированы нарушения. Если их не исправят, то будут применяться санкции. Нарушителям грозит штраф. Если это индивидуальный предприниматель, 50 000 рублей, если юридическое лицо — 200 000 рублей.

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