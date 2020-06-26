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Не знает о 8-сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

18:00 26.06.2020, Алиса Ершова Фото: Алиса Ершова
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На место обещал выехать вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров. Как заместитель главы города, я, конечно, туда съезжу, — сказал он.

Не знает о 8 сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала
Яма на Первомайской достигает 8 сантиметров в глубину

О яме на переходном переходе возле Первомайской 8 в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» 26 июня сообщила Светлана.

Не знает о 8 сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

Яма находится напротив Бердского торга, на полосе движения в сторону выезда из города. Ее размер доходит до 8 см в глубину, хотя сама она не широкая. Также за пешеходным переходом есть небольшое углубление, ближе к обочине.

Не знает о 8 сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

Машины яму словно бы не замечают и даже не притормаживают, проезжая мимо них или прямо по ним.

Вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров, об этой яме никогда раньше не слышал:

— Не владею обстановкой. Как заместитель главы города, я, конечно, туда съезжу, — говорит он.

Не знает о 8 сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

— Информации нет. Я не видел, что там за проблема, — говорит о яме директор УЖКХ Максим Совбанов.

Не знает о 8 сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

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