Не знает о 8-сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала

На место обещал выехать вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров. Как заместитель главы города, я, конечно, туда съезжу, — сказал он.

Яма на Первомайской достигает 8 сантиметров в глубину

О яме на переходном переходе возле Первомайской 8 в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» 26 июня сообщила Светлана.

Яма находится напротив Бердского торга, на полосе движения в сторону выезда из города. Ее размер доходит до 8 см в глубину, хотя сама она не широкая. Также за пешеходным переходом есть небольшое углубление, ближе к обочине.

Машины яму словно бы не замечают и даже не притормаживают, проезжая мимо них или прямо по ним.

Вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров, об этой яме никогда раньше не слышал:

— Не владею обстановкой. Как заместитель главы города, я, конечно, туда съезжу, — говорит он.

— Информации нет. Я не видел, что там за проблема, — говорит о яме директор УЖКХ Максим Совбанов.