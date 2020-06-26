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Завершилось 2-летнее строительство газопровода высокого давления ул. Кутузова и Радищева Бердска

17:15 26.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Томская организация ООО «Газводстрой» выполнила работу с высоким уровнем качества.

Завершилось 2 летнее строительство газопровода высокого давления ул. Кутузова и Радищева Бердска
Строительство газопровода высокого давления завершилось в сроки

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник МКУ «УКС» Антон Антонов на оперативном штабе, строительство газопровода завершилось в указанные сроки.

— Контракт был заключен сроком на 2 года на постройку газопровода высокого давления. В 2019 году осуществление работ проводилось по ул. Кутузова (3-я очередь). Отторговали проект на 1 этапе по ул. Радищева. Организация города Томска ООО «Газводстрой» построила всё в указанные сроки с высоким качеством. В этом году, строительство завершилось, — сообщил Антон Владимирович.

Напомним, что ранее представителями города Бердска была подана заявка в областной бюджет с просьбой газифицировать город.

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