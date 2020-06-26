Завершилось 2-летнее строительство газопровода высокого давления ул. Кутузова и Радищева Бердска

Строительство газопровода высокого давления завершилось в сроки

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник МКУ «УКС» Антон Антонов на оперативном штабе, строительство газопровода завершилось в указанные сроки.

— Контракт был заключен сроком на 2 года на постройку газопровода высокого давления. В 2019 году осуществление работ проводилось по ул. Кутузова (3-я очередь). Отторговали проект на 1 этапе по ул. Радищева. Организация города Томска ООО «Газводстрой» построила всё в указанные сроки с высоким качеством. В этом году, строительство завершилось, — сообщил Антон Владимирович.

Напомним, что ранее представителями города Бердска была подана заявка в областной бюджет с просьбой газифицировать город.