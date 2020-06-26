Обещают простроить канализационный коллектор до 30 сентября на ул. Героев Труда Бердска. Стоимость проекта 20 млн 276 тыс. рублей

В ближайшее время появится труба диаметром 1200 мм и протяжённостью 250 метров

Коллекторы являются частью городской канализационной системы. Они собирают сточные воды и отводят их к насосным станциям

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник МКУ «УКС» Антон Антонов на оперативном штабе, 29 мая был проведен аукцион по строительству канализационного коллектора по ул. Героев Труда в Бердске.

— Канализационный коллектор в Советском районе должны построить до 30 сентября. Его стоимость 20 млн. 276 тыс. рублей. Появится труба диаметром 1200 мм и протяжённостью 250 метров. Реализация строительства идёт совместно с КБУ. Данная организация является техническим заказчиком, — сообщил Антон Владимирович.

Мы будем следить за развитием событий.