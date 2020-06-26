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Обещают простроить канализационный коллектор до 30 сентября на ул. Героев Труда Бердска. Стоимость проекта 20 млн 276 тыс. рублей

15:45 26.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда .Бердск
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В ближайшее время появится труба диаметром 1200 мм и протяжённостью 250 метров

Обещают простроить канализационный коллектор до 30 сентября на ул. Героев Труда Бердска. Стоимость проекта 20 млн 276 тыс. рублей
Коллекторы являются частью городской канализационной системы. Они собирают сточные воды и отводят их к насосным станциям

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник МКУ «УКС» Антон Антонов на оперативном штабе, 29 мая был проведен аукцион по строительству канализационного коллектора по ул. Героев Труда в Бердске.

— Канализационный коллектор в Советском районе должны построить до 30 сентября. Его стоимость 20 млн. 276 тыс. рублей. Появится труба диаметром 1200 мм и протяжённостью 250 метров. Реализация строительства идёт совместно с КБУ. Данная организация является техническим заказчиком, — сообщил Антон Владимирович.

Мы будем следить за развитием событий.

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