Идем на снижение? 6800 человек заразились коронавирусом в России за сутки 26 июня

Менее 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки впервые с апреля., сообщает центральный штаб.
Общее число заболевших составило 620 794 человека (+6800).
Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:
Москва — 813
Подмосковье — 390
Ханты-Мансийский АО — 290
Санкт-Петербург — 223
Нижегородская область — 210.
Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:
Москва — 0,4%
За последние сутки умерли 176 человек (за весь период — 8 781). По выздоровлению выписаны 8 988 человек (за весь период — 384 152).