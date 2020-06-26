Идем на снижение? 6800 человек заразились коронавирусом в России за сутки 26 июня

Общее число заболевших в стране составило 620 794 человека. Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,4%, Чеченская республика — 0,6%.

Менее 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки впервые с апреля., сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших составило 620 794 человека (+6800).

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:

Москва — 813

Подмосковье — 390

Ханты-Мансийский АО — 290

Санкт-Петербург — 223

Нижегородская область — 210.

Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:

Москва — 0,4%



Чеченская республика — 0,6%.

За последние сутки умерли 176 человек (за весь период — 8 781). По выздоровлению выписаны 8 988 человек (за весь период — 384 152).