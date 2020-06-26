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Идем на снижение? 6800 человек заразились коронавирусом в России за сутки 26 июня

16:00 26.06.2020 Фото: pixabay.com
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Общее число заболевших в стране составило 620 794 человека. Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,4%, Чеченская республика — 0,6%.

Идем на снижение? 6800 человек заразились коронавирусом в России за сутки 26 июня

Менее 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки впервые с апреля., сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших составило 620 794 человека (+6800).

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:
Москва — 813
Подмосковье — 390
Ханты-Мансийский АО — 290
Санкт-Петербург — 223
Нижегородская область — 210.

Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:
Москва — 0,4%

Чеченская республика — 0,6%.

За последние сутки умерли 176 человек (за весь период — 8 781). По выздоровлению выписаны 8 988 человек (за весь период — 384 152).

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