«Лесная группировка»: Вывезли в тихушку спиленной сосны на 26 млн руб. 6 жителей Сузуна в Новосибирской области

Возглавлял группу ранее судимый мужчина 1972 года рождения. Он организовывал незаконную рубку, вывоз и сбыт древесины с использованием фиктивных документов, а также получение за нее денежного расчета.

Рубка деревьев проводилась с целью улучшения санитарного состояния лесного участка

Следователем отдела МВД России по городу Бердску завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений на территории Сузунского лесничества, совершенных в особо крупном размере организованной группой (ч.3 ст.260 Уголовного кодекса РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая по октябрь 2019 года шестеро жителей рабочего поселка Сузун Новосибирской области 1970 – 1993 годов рождения в составе организованной группы осуществляли незаконную рубку деревьев (сосны) на территории Сузунского лесничества и их дальнейшую реализацию.

Фигуранты, имеющие опыт работы в лесозаготовительной отрасли, самостоятельно производили рубку, вывоз и переработку деревьев, используя для этого несколько легковых и грузовых автомобилей, гусеничный трактор с оборудованием для трелевки деревьев, бензопилы. Также злоумышленники арендовали пилораму для переработки древесины.

Возглавлял группу ранее судимый мужчина 1972 года рождения. Он организовывал незаконную рубку, вывоз и сбыт древесины с использованием фиктивных документов, а также получение за нее денежного расчета. Организатору и еще двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один участник группы помещен под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде.

Всего в ходе следствия установлено и задокументировано 13 эпизодов преступной деятельности с причинением ущерба в размере свыше 29 600 000 рублей.

Всем фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.