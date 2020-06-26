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Открываются ТЦ «Радуга», «Невский», «Норд Сити молл» и все оптовые магазины Новосибирска. Кроме ИКЕА. Так решил Травников

16:45 26.06.2020
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Услуги оптовой торговли смогут получить только предприниматели и юридические лица – они не будут оказываться гражданам, приобретающим товары для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, подчеркнула в правительстве.

Открываются ТЦ «Радуга», «Невский», «Норд Сити молл» и все оптовые магазины Новосибирска. Кроме ИКЕА. Так решил Травников
Возобновляется оптовая торговля для предпринимателей

Губернатор Новосибирской области подписал изменения в постановление № 43 от 27 марта 2020 года – они касаются снятия ограничений с оптовой торговли непродовольственными товарами в торговых центрах. Услуги оптовой торговли смогут получить только предприниматели и юридические лица – они не будут оказываться гражданам, приобретающим товары для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Нововведения закреплены в постановлении Губернатора Новосибирской области № 108 от 26 июня 2020 года. «Несмотря на то, что в регионе не приостановлена оптовая торговля, существуют торговые центры, в которых все объекты или их часть осуществляют оптовую торговлю непродовольственными товарами и не имеют возможности работать из-за местонахождения. Принятые изменения позволяют таким организациям возобновить деятельность», – пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

С учётом изменений в подпункт 3 пункта 1 постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» разрешается работа:

∙ объектов, осуществляющих в торговых центрах оптовую торговлю непродовольственными товарами, без допуска розничных покупателей,
∙ если все отделы в торговом центре оптовые, то весь торговый центр может возобновить работу.

Ведение деятельности по оптовой торговле определяется на основании ОКВЭДа организации или индивидуального предпринимателя.

С постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 108 «О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43» можно ознакомиться здесь.

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