Зоопарк открылся. Новые правила посещения Новосибирского зоопарка с 24 июня 2020 года

Совсем недавно, 24 июня Новосибирский зоопарк распахнул свои двери для посетителей, после долгого трехмесячного карантина. Как теперь можно приобрести билет и будут ли соблюдены все меры защиты от коронавируса в стенах «дома диких животных», рассказали на официальной странице в nskzoo .

Как будет организована работа Новосибирского зоопарка ❗

24 июня 2020 года Новосибирский зоопарк открывается для посетителей. Всех, кто собирается к нам в ближайшее время, мы просим внимательно прочитать новые правила и рекомендации! Даже если какие-то меры покажутся вам неудобными или чрезмерными, пожалуйста, помните, что всё это делается для общего блага. Здоровье – самое главное! ⭐- билеты в Новосибирский зоопарк можно будет купить только онлайн, на нашем официальном сайте zoonovosib.ru. Это делается для того, чтобы не было очередей в кассы. ⭐- зоопарк продлевает свою работу. Вход в зоопарк будет открыт до 21-00, выход до 23-00. ⭐- масочный режим. Зоопарк является общественным местом, поэтому на него распространяется требование о ношении защитных масок. Просим вас не забывать об этом и надевать маску в местах скоплениях людей. ⭐- соблюдайте рекомендации по социальной дистанции. У нашего зоопарка большая территория и выполнить эту рекомендацию будет не сложно. У входа в зоопарк и у вольеров популярных животных, где посетителей собирается много, нанесена специальная разметка. ⭐- все павильоны закрыты для посещения. Это ограничение можно назвать незначительным, потому что на летнее время большинство животных переведено в уличные вольеры. Мелким приматам и пингвинам тоже открыт доступ на улицу. ⭐- зона аттракционов и летние кафе до особого разрешения Роспотребнадзора остаются закрытыми. Будет работать несколько точек по продаже воды. Если вы планируете долгую прогулку по зоопарку, пожалуйста, возьмите перекус с собой. ⭐- на территории зоопарка устроены места, где можно помыть руки. На входе, в туалетах и на территории зоопарка установлены санитайзеры. Туалеты, напомним, бесплатны. ⭐- в зоопарке организован особый дезинфекционный режим. Мы регулярно проводим обработку лавочек, поручней у барьеров и других поверхностей, которых люди касаются руками.

