На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска

Женщины рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что купили и что планируют купить. Одни мамы приобретают одежду, другие тратят десятки тысяч на развлечения и поездки к морю.

Ольга Воронцова на выплату от Путина купила телевизор

Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет начали получать с 1 июня подавшие заявление до 22 мая родители в России, Бердске и Новосибирске. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле.

«Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска на что их потратят?

Ольга Воронцова, педагог, сын Илья 7,5 лет, сын Данила 17 лет

— Первые 10 тысяч рублей от Путина я потратила на телевизор. Сын не только мультики смотрит, но и занимается брейк-дансом. А на вторые 10 тысяч рублей поедем на Алтай. Сынишка никуда никогда не выезжал. Это будет его первое путешествие. Посмотрит на горы, на Чемал.

Ксения Драчук планирует оправить детей на Черное море

Ксения Драчук, мастер бьюти-сферы, сын Владимир 7 лет, Александр 4 года

— Выплаты от Путина мы пока отложили. Я считаю, самое главное летом для детей — это не только отдых от садика и школы, но и новые впечатления. В планах была поездка с бабушкой на Черное море. Но ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения. Получится ли сыновьям поплавать с дельфинами — под вопросом.

Наталья Галютина купила дочери ноутбук

Наталья Галютина, учитель английского языка из школы №8

— Приятно получать деньги. К своим накоплениям мы добавили 10 тысяч от Путина и купили дочери ноутбук. Вторые 10 тысяч рублей потратим на развлечения. Далеко не поедем, будем развлекаться на местном уровне. Зоопарк, музеи, прогулки.

Светлана, сын Святослав, 6 лет

— Выплату от Путина потратили на одежду и вещи первой необходимости. А что есть вторая выплата? Честно говоря, я об этом не знала. Эти деньги потратим на зимнюю одежду: комбинезон и сапоги.

Марианна, домохозяйка, дочь 2 года, сын 5 лет

— Мы еще не потратили выплату. С сентября сын пойдет в садик, купим шортики, сандалики. Очень приятно получать выплату на ребенка. А что еще и второй раз дали 10 0000 рублей — офигенно!