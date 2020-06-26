На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска

Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет начали получать с 1 июня подавшие заявление до 22 мая родители в России, Бердске и Новосибирске. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле.
«Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска на что их потратят?
Ольга Воронцова, педагог, сын Илья 7,5 лет, сын Данила 17 лет
— Первые 10 тысяч рублей от Путина я потратила на телевизор. Сын не только мультики смотрит, но и занимается брейк-дансом. А на вторые 10 тысяч рублей поедем на Алтай. Сынишка никуда никогда не выезжал. Это будет его первое путешествие. Посмотрит на горы, на Чемал.
Ксения Драчук, мастер бьюти-сферы, сын Владимир 7 лет, Александр 4 года
— Выплаты от Путина мы пока отложили. Я считаю, самое главное летом для детей — это не только отдых от садика и школы, но и новые впечатления. В планах была поездка с бабушкой на Черное море. Но ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения. Получится ли сыновьям поплавать с дельфинами — под вопросом.
Наталья Галютина, учитель английского языка из школы №8
— Приятно получать деньги. К своим накоплениям мы добавили 10 тысяч от Путина и купили дочери ноутбук. Вторые 10 тысяч рублей потратим на развлечения. Далеко не поедем, будем развлекаться на местном уровне. Зоопарк, музеи, прогулки.
Светлана, сын Святослав, 6 лет
— Выплату от Путина потратили на одежду и вещи первой необходимости. А что есть вторая выплата? Честно говоря, я об этом не знала. Эти деньги потратим на зимнюю одежду: комбинезон и сапоги.
Марианна, домохозяйка, дочь 2 года, сын 5 лет
— Мы еще не потратили выплату. С сентября сын пойдет в садик, купим шортики, сандалики. Очень приятно получать выплату на ребенка. А что еще и второй раз дали 10 0000 рублей — офигенно!
А я дочи покупала телеф.хонор.сейчас куплю ноутбук,пусть осваивает