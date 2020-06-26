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На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска

17:40 26.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, предоставлено героями публикации
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Женщины рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что купили и что планируют купить. Одни мамы приобретают одежду, другие тратят десятки тысяч на развлечения и поездки к морю.

На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска
Ольга Воронцова на выплату от Путина купила телевизор
Сюжет: Все пособия Путина
На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска

На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из БердскаНовую выплату в 10 000 рублей получат дети от 0 до 16 лет в июле 2020. Постановление 26 июня подписал МишустинЕщё 171 новостей

Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет начали получать с 1 июня подавшие заявление до 22 мая родители в России, Бердске и Новосибирске. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле.

«Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска на что их потратят?

Ольга Воронцова, педагог, сын Илья 7,5 лет, сын Данила 17 лет

— Первые 10 тысяч рублей от Путина я потратила на телевизор. Сын не только мультики смотрит, но и занимается брейк-дансом. А на вторые 10 тысяч рублей поедем на Алтай. Сынишка никуда никогда не выезжал. Это будет его первое путешествие. Посмотрит на горы, на Чемал.

На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска
Ксения Драчук планирует оправить детей на Черное море

Ксения Драчук, мастер бьюти-сферы, сын Владимир 7 лет, Александр 4 года

— Выплаты от Путина мы пока отложили. Я считаю, самое главное летом для детей — это не только отдых от садика и школы, но и новые впечатления. В планах была поездка с бабушкой на Черное море. Но ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения. Получится ли сыновьям поплавать с дельфинами — под вопросом.

На сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из Бердска
Наталья Галютина купила дочери ноутбук

Наталья Галютина, учитель английского языка из школы №8

— Приятно получать деньги. К своим накоплениям мы добавили 10 тысяч от Путина и купили дочери ноутбук. Вторые 10 тысяч рублей потратим на развлечения. Далеко не поедем, будем развлекаться на местном уровне. Зоопарк, музеи, прогулки.

Светлана, сын Святослав, 6 лет

— Выплату от Путина потратили на одежду и вещи первой необходимости. А что есть вторая выплата? Честно говоря, я об этом не знала. Эти деньги потратим на зимнюю одежду: комбинезон и сапоги.

Марианна, домохозяйка, дочь 2 года, сын 5 лет

— Мы еще не потратили выплату. С сентября сын пойдет в садик, купим шортики, сандалики. Очень приятно получать выплату на ребенка. А что еще и второй раз дали 10 0000 рублей — офигенно!

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От редакции

На что вы потратите выплату от Путина?

Аноним, 26 июня 2020 19:15
НВР:
А я дочи покупала телеф.хонор.сейчас куплю ноутбук,пусть осваивает

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