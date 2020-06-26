Целую «ГАЗель» средств защиты от коронавируса привезли в Бердск из Китая

Инфракрасные термометры, маски и защитные костюмы общей стоимостью 1 млн рублей передадут в сферу соцзащиты и социальной инфраструктуры. Гуманитарный груз – коробки с надписью: «Дружба и успех! Мы победим сегодня всех!» — представители китайских предпринимателей Новосибирска привезли сегодня, 26 июня, в центр социальной защиты населения, где их лично встретил глава города Евгений Шестернин. — В Сибири мы живем и работаем уже много лет, поэтому решили помочь Новосибирску и Бердску, — сказала госпожа Ван Инцзин. — Прошу принять нашу небольшую помощь и распределить ее между нуждающимися структурами вашего города. Слова благодарности китайской делегации прозвучали от бердчанки Кристины Замятиной, племянницы Александра Сафонова. Бизнесмен работает в тесном взаимодействии с предприятиями Китая, именно он вышел с инициативой о предоставлении нашему городу средств индивидуальной защиты, но не смог присутствовать на передаче гуманитарного груза лично. — Россия и Китай — не только страны соседи, но и государства, которые всегда помогают друг другу, в чем мы еще раз убедились сегодня, — отметила Кристина. – Спасибо. Помощь очень актуальна. Евгений Шестернин поблагодарил китайских предпринимателей за весомую поддержку, пожелал здоровья и выразил надежду, что впредь мы будем дарить друг друга не средства для борьбы с коронавирусом, а только цветы и подарки. Кристине Замятиной и госпоже Ван Инцзин глава города подарил букеты, всем гостям – книгу о Бердске и небольшие сувениры. — К данной встрече бердчане отнесутся по-разному, — сказал в интервью «Свидетелю» Евгений Анатольевич. — Одни с укором, ведь все мы знаем, откуда появился коронавирус. А другие с пониманием, что очень правильно, ведь люди оказали нам помощь. Сегодня в Бердск китайцы привезли: 29 инфракрасных термометров, 35 тысяч одноразовых защитных масок, 100 защитных костюмов для медиков, 500 респираторов с фильтрами и 1000 без фильтров. Сайт «Свидетель» провёл прямую трансляцию со встречи в нашей группе ВКонтакте.
Инфракрасные термометры, маски и защитные костюмы общей стоимостью 1 млн рублей передадут в сферу соцзащиты и социальной инфраструктуры.
Гуманитарный груз – коробки с надписью: «Дружба и успех! Мы победим сегодня всех!» — представители китайских предпринимателей Новосибирска привезли сегодня, 26 июня, в центр социальной защиты населения, где их лично встретил глава города Евгений Шестернин.
— В Сибири мы живем и работаем уже много лет, поэтому решили помочь Новосибирску и Бердску, — сказала госпожа Ван Инцзин. — Прошу принять нашу небольшую помощь и распределить ее между нуждающимися структурами вашего города.
Слова благодарности китайской делегации прозвучали от бердчанки Кристины Замятиной, племянницы Александра Сафонова. Бизнесмен работает в тесном взаимодействии с предприятиями Китая, именно он вышел с инициативой о предоставлении нашему городу средств индивидуальной защиты, но не смог присутствовать на передаче гуманитарного груза лично.
— Россия и Китай — не только страны соседи, но и государства, которые всегда помогают друг другу, в чем мы еще раз убедились сегодня, — отметила Кристина. – Спасибо. Помощь очень актуальна.
Евгений Шестернин поблагодарил китайских предпринимателей за весомую поддержку, пожелал здоровья и выразил надежду, что впредь мы будем дарить друг друга не средства для борьбы с коронавирусом, а только цветы и подарки.
Кристине Замятиной и госпоже Ван Инцзин глава города подарил букеты, всем гостям – книгу о Бердске и небольшие сувениры.
— К данной встрече бердчане отнесутся по-разному, — сказал в интервью «Свидетелю» Евгений Анатольевич. — Одни с укором, ведь все мы знаем, откуда появился коронавирус. А другие с пониманием, что очень правильно, ведь люди оказали нам помощь.
Сегодня в Бердск китайцы привезли: 29 инфракрасных термометров, 35 тысяч одноразовых защитных масок, 100 защитных костюмов для медиков, 500 респираторов с фильтрами и 1000 без фильтров.
Сайт «Свидетель» провёл прямую трансляцию со встречи в нашей группе ВКонтакте.
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