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«Спасите людей, сделайте все возможное и невозможное»: сказала медикам в коронавирус Голикова

17:45 26.06.2020 Фото: pexels.com
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Надо работать, обратить внимание на показатели смертности. Все регионы прилагают усилия по спасению жизни больных коронавирусной инфекцией. Но у нас все еще сохраняется большое количество смертельных случаев, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Спасите людей, сделайте все возможное и невозможное: сказала медикам в коронавирус Голикова
Коронавирусом заболевают по несколько человек в день

Количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и есть надежда, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава России.

Сейчас крайне важно обратить внимание на показатели смертности от COVID-19, сделать «все возможное и невозможное» для ее снижения.

«Мы в основном движемся к ослаблению ограничений. Сегодня количество новых случаев снова ниже 7 тысяч, а именно 6800. Надеемся, что такая тенденция сохранится, — подчеркнула Татьяна Голикова. — Но надо работать, обратить внимание на показатели смертности. Все регионы прилагают усилия по спасению жизни больных коронавирусной инфекцией. Но у нас все еще сохраняется большое количество смертельных случаев. Важно тянуть каждого пациента, применять все возможные и невозможные меры, методики, чтобы спасти человеческую жизнь».,

Источник: РГ

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