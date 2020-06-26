Иммунитет к коронавирусу обнаружили у 20% жителей Москвы

Третий этап тестирования прошел с 5 по 18 июня на более чем 90 000 москвичей. Еще у 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц.

Всего в Новосибирской области провели 114 483 теста на коронавирус

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.

Третий этап тестирования прошел с 5 по 18 июня на более чем 90 000 москвичей. Ракова уточнила, чтоу 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц.

«Растут количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который показывает, что формируются антитела. Также увеличивается доля тех, кто показывает очень высокие антитела G , как правило — больше 50%», — сказала чиновница.

По словам заместителя мэра, в Москве провели более 3,5 млн ПЦР — тестов и около миллиона исследований ИХЛА-диагностики через венозную кровь.