Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 129 млн рублей

Кирилл Серебренников

Суд пришел к выводу, что режиссер осуществлял общее руководство схемой по хищению денег.

Мещанский суд Москвы в пятницу вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», передает корреспондент ТАСС.

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», — зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части акта. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность четвертой фигурантки дела — бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум.

«Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемы», — огласила Менделеева, зачитывая приговор. Согласно приговору, Серебренников и двое продюсеров «Седьмой студии» Итин и Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование и похищали выделенные средства. «Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств», — пришел к выводу суд.

Также выяснилось, что Софья Апфельбаум не знала о планах других обвиняемых похитить деньги. «Апфельбаум не была осведомлена о преступных намерениях и преступном характере происходящего», — заявила Менделеева.

Судья указала, что Серебренников из корыстных побуждений составил недостоверную смету на 2013 год, подал документы на новое финансирование, после этого сотрудники Министерства культуры, не зная о его преступных планах, перечислили деньги «Седьмой студии». «Ущерб государству от действий группы во главе с Серебренниковым составил 128 млн 974 тыс. рублей», — установил суд.

Оглашение приговора продолжается.