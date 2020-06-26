Оральные ласки: Как правильно делать минет

Минет, а правильнее сказать фелляция – это разновидность орально секса, которая предполагает пассивное возбуждение полового члена и/или мошонки посредством поцелуя, лизания, нежного покусывая или сосания со стороны принимающего партера. Обучение этому навыку востребовано сегодня потому, что на практики многие женщины выполняют его из чувства долга. Обучаться фелляции на примере порнофильмов – бесполезно. Потому что это спектакль и вымысел, который зачастую усиливается стонами, вздохами, активными фрикциями в горло, обливанием партнерши спермой. Не говоря уже о том, что актрисы для глубокого горла могут применять местные блокады обезболивающих средств в области связок. Это может вызывать у вас отвращение, поскольку подобное обращение с женщиной в нашем обществе является своего рода оскорблением и унижением. Мы хотим в сексе ощущения безопасности, кайфа и комфорта. Следуя за своими половыми инстинктами, у нас случаются дни, когда хочется это сделать. Именно про такие дни мы и поговорим.

Делать минет из чувства долга – бесполезно, и задавать уточняющие вопросы «а ты точно этого хочешь?» не следует. Для хорошего минета нужна подготовка. Вы должны принять удобное положение. Потому что если вам неудобно, неприятно, некомфортно – это скажется на качестве процесса, на вашем вовлечении, а главное – на вкусности самого процесса. Возьмите за правило не делать этого на полный желудок, волосы старайтесь держать собранными либо заколотыми на одну сторону, создавая вид небрежной сексуальной прически. Минет – это шоу. Нельзя закрывать мужчине канал визуализации. И чем больше эротических компонентов вы добавите, тем лучше будет ваш минет. Не выключайте свет, не накрывайтесь одеялом, не создавайте эффект «горбатой горы» – этим вы просто убьете поток возбуждения у партнера.

Отлично подходят навесные потолки, минет возле зеркала, свечи для мягкого света – все это помогает создать расслабляющую атмосферу.

Сегодня для минета лучше использовать смазку на водной или гибридной основе, которая обеспечит вам увлажнение, длительное скольжение и обильное слюновыделение за счет съедобных компонентов косметики. Благодаря им минет станет сочным и вкусным. Не стесняйтесь слюны, посторонних звуков, чмоков и чпоков. Режим «тихого минета» оставьте в прошлом. Вы ни мама, ни сестра, ни начальник, ни подчинённый, вы – любовница, вы – женщина, которая имеет право восторгаться пенисом, наслаждаться похотливостью всего процесса и получать удовольствие от происходящего.

В этом процессе стыдно только подросткам и детям, которые сидят внутри взрослых женщин.

Я обучаю этому искусству на протяжение четырех лет, для этого мы разработали специальные курсы, которые проходят онлайн. Мы всегда разделяем мануальный массаж, еще его называют массаж лингам (техники руками) и оральные ласки. Мы насчитываем больше 60 техник, которым нужно отдельно обучаться, и которые, к сожалению, не передаются по наследству.

Сегодня я поделюсь с вами одной из техник, которую вы сможете проверить на своем мужчине. Попробуйте делать привычный для вас вакуум: губы максимально вытягивайте вперед, имитируя букву о, щеки должны впадать, как будто вы втягиваете спагетти. Держите член в упоре с четырех сторон:

1 – язык подкладываете под член;

2 – верхнем небом прижимаете член сверху;

3 и 4 – впалые щеки.

Делайте три движения вверху (на головке) и одно глубокое. При этом постарайтесь делать кивкообразные движения головой, словно ныряете на член ртом. Отрабатывать подобное правильно на фаллоимитаторе с присоской, а после переходить к практике на мужчине. Чтобы избежать контакта с зубами, вытягивайте губы максимально вперед.

Не берите слишком высокий темп, весь процесс начинается с медленного ритма, а заканчивайте в быстром темпе, на который вы способны. Держите ритм и если устанете, переключайтесь на техники руками. Хороший минет длится от 4 до 10 минут, для этого не нужно делать только вакуум, подключайте также привычные техники, которые есть в вашем арсенале. Если понимание процесса отсутствует напрочь – добро пожаловать ко мне на курс.

Напоследок хочу сказать, что все смазки и гели должны быть теплые либо комнатной температуры. Берите всегда в маленьком объеме смазку с собой в сумочку, как и презерватив. И самое важное – незнакомому мужчине делаем минет только в презервативе, чтобы сохранить свое здоровье.