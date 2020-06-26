Отыскали потерявшегося в лесу мужчину спасатели Бердска
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Отыскали потерявшегося в лесу мужчину спасатели Бердска

4:58:566/26/2020
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Для поисковой операции понадобились спецтехника, более десятка человек и несколько часов времени.

— Совместно с членами поискового отряда «Лиза Алерт» удалось выяснить геолокацию места, с которого пропавший последний раз выходил на связь, — рассказал Козин.

Именно туда отправились спасатели на квадроцикле в 21.30. И уже в 23.00 заблудившийся 33-летний житель Маслянино был обнаружен специалистами БПСО. Оказав ему первую помощь, спасатели отвезли его в разбитый неподалёку лагерь.


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