Отыскали потерявшегося в лесу мужчину спасатели Бердска

Для поисковой операции понадобились спецтехника, более десятка человек и несколько часов времени.
Для поисковой операции понадобились спецтехника, более десятка человек и несколько часов времени.
— Совместно с членами поискового отряда «Лиза Алерт» удалось выяснить геолокацию места, с которого пропавший последний раз выходил на связь, — рассказал Козин.
Именно туда отправились спасатели на квадроцикле в 21.30. И уже в 23.00 заблудившийся 33-летний житель Маслянино был обнаружен специалистами БПСО. Оказав ему первую помощь, спасатели отвезли его в разбитый неподалёку лагерь.
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