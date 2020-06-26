Фото: «Остойник» маршруток рейса Бердск-Новосибирск появился во дворе дома №17а по ул. Ленина

В рубрику «Сообщи сои новости» написала Ольга:

Не помню, но по моему ваша газета писала про маршрутки, которые отправляются в Новосибирск с улицы Первомайской. Около 16- этажки невозможно было выехать со двора из-за столпотворения маршруток. Прочитала, что для них организован » отстойник» на ул. Комсомольской. Обрадовалась, так как живу на этом квартале и выезжаю там. Но сегодня выйдя из дома №17а по ул. Ленина увидела у себя во дворе маршрутки, которые ждут время отправления. Это безобразие. Во дворе гуляют дети, катаются на самокатах, а тут маршрутки…