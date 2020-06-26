Полный гороскоп на июль 2020 года для всех знаков зодиака

Знакомства, которые завяжутся в начале июля, будут перспективными. Планеты в период второй декады июля будут проверять людей на прочность. В какую бы сложную ситуацию вы ни попали, сохраняйте самообладание.

Гороскоп на июль 2020 говорит, что во второй половине месяца узнаете чужие тайны Гороскоп на июль 2020 говорит, что в этом месяце придерживайтесь правила золотой середины. Распределяйте время так, чтобы вы смогли уделить внимание всем сферам жизни. Если полностью погрузитесь в дела семейные, то рискуете столкнуться с проблемами на работе. А если будете заниматься только работой, то отношения с близкими испортятся.

Гороскоп на июль 2020 говорит, что первая половина месяца пройдет под благотворным влиянием планет. Не сидите в четырех стенах, а как можно чаще выходите в свет. Знакомства, которые завяжутся в начале июля, будут перспективными. Планеты в период второй декады июля будут проверять людей на прочность. В какую бы сложную ситуацию вы ни попали, сохраняйте самообладание.

Гороскоп на июль 2020 говорит, что во второй половине месяца узнаете чужие тайны. Таким образом откроются глаза на вещи, которые ранее казались запутанными, поймете людей, которые вели себя достаточно загадочно долгое время.

Гороскоп на июль 2020 говорит, что нужно готовиться к тому, что ваши тайны тоже могут быть разоблачены. Постарайтесь отнестись к этому спокойно и ведите себя уверенно.

ГОРОСКОП: ОВЕН — ИЮЛЬ 2020

Положение планет в июле таково, что в одно прекрасное утро вы имеете все шансы проснуться знаменитыми. То, к чему долго идете, близко к вам, как никогда ранее. Такие шансы терять нельзя! Возьмете вы от жизни полный куш или нет, зависит только от вашей смелости и азарта.

Любовный гороскоп на июль 2020 говорит, что у семейных Овнов все будет гармонично и спокойно. Могут возникать мелкие недопонимания и конфликты, но они будут легко сглаживаться с помощью разговоров по душам. Месяц идеально подходит для отпуска. У свободных представителей знака есть шанс встреть свою судьбу где-то в общественном месте.

ГОРОСКОП: ТЕЛЕЦ — ИЮЛЬ 2020

В июле вы будете озадачены глобальными философскими вопросами: о смысле жизни, призвании, настоящей любви и вере. Постарайтесь не заряжать занудством окружающих, потому что вас попросту начнут избегать. Вовремя принятое решение избавит от последствий длительных разбирательств.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Тельцов говорит, что вам стоит быть более терпеливыми и отзывчивыми к своим любимым. В последнее время родной человек все чаще сталкивается в вашей холодностью и равнодушием. Найдите время и желание на то, чтобы вернуть былую страсть в вашу любовь.

ГОРОСКОП: БЛИЗНЕЦЫ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Близнецов на июль говорит, что в этот период на многих людей вы посмотрите другими глазами: откроются истинные причины их странных слов и поступков. Вы сможете войти в чужое положение и более гибко воспринимать происходящее. Во второй половине месяца можно смело планировать отпуск.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Близнецов готовит вам встречу с чрезвычайно интересным человеком. Вы сразу понравитесь друг другу и сойдетесь в общих интересах и хобби, но позже можете столкнуться с самыми банальными проблемами, через которые проходят все.

ГОРОСКОП: РАК — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Раков на июль говорит, что в этом месяце вами перестанут помыкать те, кто ранее пытался «вылезть на голову». Вероятно, в последнее время вы во многом себя ограничивали и шли против собственной воли. Пора расправлять крылья и прокладывать четкую дистанцию между собой и обнаглевшими до предела людьми.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Раков говорит, что в этом месяце вам нужно больше времени выделять на удовлетворение, в первую очередь, своих желаний, затем — второй половинки. Старайтесь не доводить до серьезных ссор. Для этого стоит чаще уступать и идти на компромисс.

ГОРОСКОП: ЛЕВ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Львов на июль говорит, что секрет успеха — в умении найти и сохранить баланс между работой, личной жизнью и саморазвитием. Учитесь не зависеть от обстоятельств, а в любом случае чувствовать себя комфортно. Месяц выдастся удачным в финансовом плане и достаточно активным, но стоит находить время для отдыха и релакса.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Львов говорит, что вам придется частенько чувствовать недосказанность со стороны партнера. Возможно, он боится вам признаться в каком-то проступке. В любом случае, в ваших руках появится возможность открыть для себя какую-то тайну. Берегите то, что вам дорого и не казните вторую половинку за прошлое.

ГОРОСКОП: ДЕВА — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Дев на июль 2020 говорит, что влияние планет благосклонно к вам. Новые неограниченные возможности склоняют к активным действиям и распределению сил рационально. То, как расположатся звезды во втором летнем месяце, благоприятно для большинства представителей вашего знака в финансовом плане. Чем больше будете работать — тем больше получите.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Дев говорит, что вам и вашей второй половинке удастся больше времени проводить вдвоем. Постарайтесь внеси больше страсти в ваши отношения, стоит поэкспериментировать в сексе. Не стесняйтесь проявлять свои чувства и говорить о своих сокровенных желаниях.

ГОРОСКОП: ВЕСЫ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Весов на июль говорит, что в родных стенах вы почувствуете себя сильными, бодрыми, уверенными, тогда как вдали от дома можете впасть в уныние. Хорошее время для отпуска и занятия бытом. Если давно планируете ремонт, то лучшего периода не найдете, поэтому смело начинайте перевоплощения.

Любовный гороскоп для Весов на июль 2020 говорит, что отношения с партнерами будут жаркими и темпераментными. Некоторым представителям знака захочется разорвать отношения, но стоит хорошо подумать, не будете ли вы об этом потом жалеть. Возможно, есть смысл записаться на прием к семейному психологу.

ГОРОСКОП: СКОРПИОН — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп на июль для Скорпионов говорит, что все начинания пойдут на пользу. Разыгравшийся аппетит до всего нового наверняка приведет вас на образовательные курсы или мастер-классы. Даже если кто-то вам говорит, что ничего не получится — смело двигайтесь вперед. Есть высокая вероятность сменить род деятельности или перейти на новую работу, но не меняйте шило на мыло.

Любовный гороскоп для Скорпионов на июль 2020 говорит, что вам захочется контролировать своего партнера. Не делайте этого, иначе у вас будут все шансы потерять дорогого человека. Звезды обещают вам фейерверк эмоций, если научитесь принимать спонтанные и резкие решения.

ГОРОСКОП: СТРЕЛЕЦ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп на июль 2020 говорит, что в этот период сможете не просто выйти на новый уровень в профессиональном плане, но и разозлить не на шутку конкурентов. Не исключено, что пойдете по головам и покажете зубки. В борьбе за свое место под солнцем все методы хороши, если не нарушаете при этом закон.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Стрельцов советует присмотреться к своим знакомым. В кругу хорошо известных людей есть человек, который испытывает к вам теплые чувства. Не нужно категорично отвергать влюбленного, возможно, именно он сможет осчастливить вас.

ГОРОСКОП: КОЗЕРОГ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Козерогов на июль 2020 говорит, что в этом месяце успех идет с вами рука об руку, главное, не спугнуть его негативными мыслями. Ваша сильная энергетическая защита поможет двигаться вперед с минимальными эмоциональными колебаниями. Избегайте патогенного общения, фильмов и новостей в интернете.

Любовный гороскоп для Козерогов на июль 2020 говорит, что будет возможность второй раз войти в одну реку, но вы должны хорошо подумать, стоит ли возвращать былое, в котором было не так уж и сладко. Семейным представителям знака нужно отправиться на отдых с любимым человеком.

ГОРОСКОП: ВОДОЛЕЙ — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп на июль для Водолеев говорит, что в этом месяце очень важно отслеживать свои желания и по мере возможности их исполнять. Не стоит делать ничего против своей воли и ничего, что противоречит здоровому смыслу и вашим моральным ценностям. О помощи попросит близкий родственник. Обязательно поддержите тех, кто дорог.

Любовный гороскоп для Водолеев на июль 2020 говорит, что отношения могут быть неустойчивыми. Есть человек, который очень вас ценит и желает связаться в серьезных отношениях. Делайте правильные выводы, потому что жизнь всего одна.

ГОРОСКОП: РЫБА — ИЮЛЬ 2020

Гороскоп для Рыб на июль 2020 говорит, что рядом с вами друзья, которые в любой момент готовы поддержать и словом, и делом. Не бойтесь казаться навязчивыми, вас такими никто не воспринимает, тем более, что для других вы всегда идете на уступки. Помните, иногда важна не победа, а путь к ней.

Любовный гороскоп на июль 2020 для Рыб говорит, что вам стоит быть внимательными в отношениях. Старайтесь уделять вашей второй половине больше времени, потому что есть опасность измен и случайных связей.