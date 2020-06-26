Лунный календарь садовода-огородника на июль 2020 года

Чтобы получить хороший результат на даче, нужно показать, что хозяин уважает могущественную стихию Земли и законы природы. И работы на приусадебном участке проводить в соответствии с лунным календарём.

30 июля стоит уделить внимание саду и декоративным посадкам

1 и 2 июля

Хорошее время для основательного полива огорода. Можно сажать зелень, огурцы, сеять зимнюю редьку, редис, репу, размножать крыжовник зелёными черенками. Домашние заготовки делать не рекомендуется.

3 и 4 июля

Ухаживать за садом, заниматься прививкой деревьев, делать посадки фруктовых деревьев и кустарников. Можно заняться земляникой, отсаживать молодые укоренённые розетки. Собирать урожай, сушить лекарственные травы.

5 июля

В полнолуние не стоит беспокоить растения. Рекомендуются хозяйственные работы на участке, борьба с вредителями, ремонт инструментов и оборудования.

6-8 июля

Бесплодные дни, посадки нежелательны. Лучше заняться хозяйственными и ремонтными работами, прополкой, проветриванием теплиц, покупкой инструментов, садового оборудования.

9 и 10 июля

Поливать огород, удобрять его органическими удобрениями. Сеять зелень, кабачки, огурцы, патиссоны, редис, летние сорта кочанного салата, укоренять усы земляники.

11-13 июля

Рекомендуются работы в саду: уход за плодовыми деревьями, черенкование, внесение удобрений, уничтожение вредителей. Хорошее время для сбора созревшего урожая, домашних заготовок.

14 и 15 июля

Дни работы с почвой. Можно заняться культивацией, рыхлением почвы, мульчированием, окучиванием, уничтожением сорняков. Можно высаживать деревья, кустарники, живые изгороди.

16-18 июля

Можно укоренять усы земляники, разбивать ягодные плантации, пасынковать томаты. Хорошо проветрить теплицы, хранилища, жилые и хозяйственные постройки.

19 июля

Перед новолунием посадки нежелательны. Рекомендуется дезинфекция теплиц, борьба с сорняками.

20 июля

В новолуние не рекомендуется ничего сажать и пересаживать, нужна осторожность с поливом. Не время для сбора урожая и домашних заготовок.

21 июля

После новолуния растения не стоит беспокоить. Благоприятно провести уборку на участке, отремонтировать инструменты, продезинфицировать теплицы и хранилища.

22 и 23 июля

Нужно заняться садом, сажать и прививать деревья. Можно собирать созревшие плоды, делать заготовки. Хорошие дни для засева и скашивания газонов. Прополка нежелательна.

24 июля

Можно посеять корнеплоды или заняться строительными работами, что-то починить. Хорошие дни для перекопки грядок, уничтожения сорняков, выноса мусора.

25 и 26 июля

Провести работы в цветнике. Благоприятный период для того, чтобы выкопать луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов.

27-29 июля

Полив, подкормка органикой. Можно пересаживать молодую клубнику, пикировать рассаду, проращивать семена. Посеять горох, огурцы, зелень.

30 и 31 июля

Стоит уделить внимание саду и декоративным посадкам. Можно привить плодовые деревья, высадить хвойники, привести в порядок живые изгороди. Рекомендуется посеять томаты для выращивания в зимней теплице. Можно рыхлить грядки и окучивать картофель.