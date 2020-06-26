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Алкоголизм: стадии его развития

18:06 26.06.2020
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Алкоголизм – страшная зависимость, которая вызвана неконтролируемым влечением к алкогольным напиткам.

Алкоголизм: стадии его развития

Такой проблемой страдают как мужчины, так и женщины, вне зависимости от возраста. Для избавление от зависимости, необходимо лечение от алкоголизма доверить специалистам.

Стадии развития

Алкоголизм – это «тихий убийца», который продолжительное время никак не проявляет себя. Часто незаметное течение болезни обусловлено еще и тем, что посиделки со спиртными напитками – это частая ситуация, особенно на различных празднованиях. Из-за этого, отследить начало возникновения зависимости достаточно проблематично.

Обычно алкоголизм характеризуется следующими признаками:

  1. Изменение восприятия спиртных напитков.
  2. Алкогольный абстинентный сидром.
  3. Изменения психологического и физического состояния человека.

К началу первой стадии человек может прийти за год или за несколько лет. Отдельно стоит упомянуть, что женский алкоголизм значительно быстрее развивается, поэтому к началу первой стадии можно прийти и за пару лет.

К основным стадиям зависимости относят:

  1. Первая стадия. Главный признак перехода к этой стадии – сильное влечение к спиртным напиткам. При этом стоит отметь, что в этом случае чем выше доза выпитого алкоголя, тем сильнее у человека появляется желание выпить еще. Из-за этого, часто теряется контроль над выпитыми напитками. Из положительных моментов отмечают, что на этой стадии еще можно предотвратить дальнейшее развитие зависимости, с помощью самоконтроля. Алкоголь на этой стадии позволяет получать положительные эмоции во время его употребления, в отличие от обычной жизни без него. Длительной первой стадии – от 2 до 15 лет.
  2. Вторая. На этом этапе человек начинает регулярно принимать спиртные напитки. Суточное количество при этом меняется в зависимости от дня и настроения. Так как на этой стадии уже ярко проявляется зависимость, для ее эффективного лечения стоит немедленно обратиться к врачу-наркологу. Только квалифицированная помощь сможет что-то изменить.
  3. Третья. Тут уже ярко проявляется зависимость, ведь человек может спокойно принимать алкоголь несколько дней подряд в огромных количествах. На этом этапе уже идут сбои в организме, а после употребления спиртного появляется серьезная интоксикация организма, а вместе с тем и тяжелое похмелье.
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