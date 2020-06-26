Алкоголизм: стадии его развития

Такой проблемой страдают как мужчины, так и женщины, вне зависимости от возраста. Для избавление от зависимости, необходимо лечение от алкоголизма доверить специалистам.

Стадии развития

Алкоголизм – это «тихий убийца», который продолжительное время никак не проявляет себя. Часто незаметное течение болезни обусловлено еще и тем, что посиделки со спиртными напитками – это частая ситуация, особенно на различных празднованиях. Из-за этого, отследить начало возникновения зависимости достаточно проблематично.

Обычно алкоголизм характеризуется следующими признаками:

Изменение восприятия спиртных напитков. Алкогольный абстинентный сидром. Изменения психологического и физического состояния человека.

К началу первой стадии человек может прийти за год или за несколько лет. Отдельно стоит упомянуть, что женский алкоголизм значительно быстрее развивается, поэтому к началу первой стадии можно прийти и за пару лет.

К основным стадиям зависимости относят: