В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Леопольдович Балыбин:

Чёрт дёрнул опять пройти 500 метров пешком по Бердску. Ну никак не могу не смотреть куда-нибудь. На этот раз обратил на себя внимание светофор на пересечении улиц Островского и Свердлова. Он не обеспечивает безопасный переход пешеходов направляющихся в сторону центрального парка со стороны медицинского училища. Пешеход не в состоянии увидеть сигнал этого светофора на противоположной стороне улицы, т.к. он расположен так, что его закрывает знак «Пешеходный переход». Расположение светофора не соответствует расположению других трёх светофоров на этом перекрёстке, он расположен на значительном удалении от линии пересечения проезжих частей. Расположение светофора и размещение вблизи его иных дорожных знаков, закрывающих сигналы светофора, создают опасность для движения пешеходов. Сообщил в мэрию. Будем ждать ответа.