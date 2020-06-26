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Новосибирская область входит ТОП-20 регионов России по количеству заболевших COVID-19

19:27 26.06.2020
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26 июня на территории Новосибирской области выявлено 5566 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область на 9-м месте в СФО по приросту, но остается в ТОП-20 регионов России по количеству заболевших COVID-19 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 20 по 26 июня. За истекшую неделю показатель количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области незначительно понизился (прирост в 1,16 раза). В процентном плане также продолжается замедление темпов прироста — до 16% (19 июня было 18%). Таким образом, общая картина недели относительно стабильна. Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии. По состоянию на 26 июня Новосибирская область улучшила свою позицию в общем рейтинге СФО: теперь она занимает 9-е место среди сибирских регионов, уступая только Красноярскому краю. Тем не менее, в регионе уже более месяца фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев COVID-19 (более 100 человек/сутки). Что касается индекса прироста заболевших в целом по СФО, он также понизился (показатель 1,21 раза). Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области, хотя разрыв невелик. По РФ показатель прироста ниже, чем в Новосибирской области и СФО, за неделю он почти не уменьшился (1,09 раза). Стоит отметить, что прирост в целом по России стабилизировался и продолжает понижаться. Республика Алтай остается на первом месте по индексу прироста заболевших в СФО. Показатель здесь — 1,55 раза. 26 июня на территории Новосибирской области выявлено 5566 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой прирост количества зарегистрированных случаев заболевания в Новосибирской области за отчетный период зафиксирован 20 и 22 июня — 109 человек за сутки. Новосибирская область входит в ТОП-20 субъектов РФ с самым большим количеством заболевших. Здесь зафиксировано более 5000 выявленных заболевших. По общему количеству заболевших в СФО впереди Новосибирской области — Иркутская область (более 6000) и Красноярский край (в котором официально зарегистрировано более 8000 случаев).

Новосибирская область входит ТОП 20 регионов России по количеству заболевших COVID 19

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