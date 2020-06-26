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Пожилого пациента плохо содержали в больнице Новосибирска. Прокурор проводит проверку

19:34 26.06.2020 Фото: https://www.publicdomainpictures.net/
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Мужчину госпитализировали в учреждение с тяжелыми заболеваниями, а при выписке родные обратили внимание на плохое содержание пациента и оказание ему услуг.

Пожилого пациента плохо содержали в больнице Новосибирска. Прокурор проводит проверку
Прокуратура организовала проверку исполнения учреждением законодательства о здравоохранении и оказании медицинских услуг

Прокуратура Калининского района г. Новосибирска организовала проверку сообщений СМИ о нарушениях прав пожилого человека в связи с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи, сообщает прокуратура НСО.

По сведениям СМИ нарушены права пенсионера, ветерана труда при оказании ему ГБУЗ «Городская клиническая больница № 25» медицинских услуг. Мужчину госпитализировали в учреждение с тяжелыми заболеваниями, а при выписке родные обратили внимание на плохое содержание пациента и оказание ему услуг.

Прокуратура организовала проверку исполнения учреждением законодательства о здравоохранении и оказании медицинских услуг.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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