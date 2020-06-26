Пожилого пациента плохо содержали в больнице Новосибирска. Прокурор проводит проверку

Прокуратура Калининского района г. Новосибирска организовала проверку сообщений СМИ о нарушениях прав пожилого человека в связи с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи, сообщает прокуратура НСО.
По сведениям СМИ нарушены права пенсионера, ветерана труда при оказании ему ГБУЗ «Городская клиническая больница № 25» медицинских услуг. Мужчину госпитализировали в учреждение с тяжелыми заболеваниями, а при выписке родные обратили внимание на плохое содержание пациента и оказание ему услуг.
Прокуратура организовала проверку исполнения учреждением законодательства о здравоохранении и оказании медицинских услуг.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.