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Почему погибли 4 юные россиянки на отдыхе? Турция не спешит отвечать

19:42 26.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Дети тонули, застревали в бассейнах, возникал перитонит, впадали в кому летом 2019.

Почему погибли 4 юные россиянки на отдыхе? Турция не спешит отвечать
В начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области Любовь Торочкова в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуются уголовные дела о гибели российских туристов, в том числе и несовершеннолетних, в летний период 2019 года в курортных районах Турции, сообщает СК РФ.
Напомним, что в июле 2019 года 16-летняя россиянка – жительница Красноярска Софья Ланшакова с жалобами на резкое ухудшение здоровья была госпитализирована в частную клинику в Аланье. В тот же день после проведенного обследования девочку транспортировали в другую клинику, где она скончалась предположительно от перитонита.

В августе 2019 года в отеле в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка Алиса Адамова из Ленинградской области, ее рука застряла в трубе системы фильтрации бассейна, ребенок длительное время находился под водой. С полученными повреждениями пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Также в августе 2019 года при посещении аквапарка в Аланье 19- летняя Ольга Десятова из Москвы по неустановленной причине впала в кому. Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в Российскую Федерацию, где скончалась, не приходя в сознание.

В начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области Любовь Торочкова в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику в ходе проведения реанимационных процедур девочка скончалась.

На территории Российской Федерации следствием проделана исчерпывающая работа по уголовным делам: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы. Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены.

Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование указанных уголовных дел и будет добиваться установления истинных причин гибели наших граждан в Турецкой Республике и привлечения к ответственности виновных.

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