Магазины ИКЕА снова открываются. Список городов с открытыми и пока закрытыми IKEA

20:01 26.06.2020 Фото: А вы соскучились? 0

ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления. К сожалению. А вы соскучились?

ИКЕА Новосибирск — Закрыт Магазины ИКЕА возвращаются к работе. А значит, возвращаетесь и вы – наши гости, по которым мы так соскучились! — приветствует покупателей сайт ИКЕА. График открытия магазинов Москва Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.

ИКЕА Теплый Стан — Открыто.

ИКЕА Ходынское Поле — Открыто.

Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.

ИКЕА Химки — Открыто.

ИКЕА Белая Дача — Открыто. Санкт-Петербург ИКЕА Парнас — Закрыт до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Дыбенко — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.

Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления. ИКЕА Нижний Новгород — Открыто .

ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто .

. ИКЕА Самара — Открыто .

. ИКЕА Уфа — Открыто .

. ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Дизайн-студия Тюмень — Закрыта до дальнейшего уведомления.

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