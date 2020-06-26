Магазины ИКЕА снова открываются. Список городов с открытыми и пока закрытыми IKEA

Магазины ИКЕА возвращаются к работе. А значит, возвращаетесь и вы – наши гости, по которым мы так соскучились! — приветствует покупателей
График открытия магазинов
Москва
- Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.
- ИКЕА Теплый Стан — Открыто.
- ИКЕА Ходынское Поле — Открыто.
- Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.
- ИКЕА Химки — Открыто.
- ИКЕА Белая Дача — Открыто.
Санкт-Петербург
- ИКЕА Парнас — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- ИКЕА Дыбенко — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.
- Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.
- ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.
- ИКЕА Самара — Открыто.
- ИКЕА Уфа — Открыто.
- ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
- Дизайн-студия Тюмень — Закрыта до дальнейшего уведомления.