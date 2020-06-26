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Магазины ИКЕА снова открываются. Список городов с открытыми и пока закрытыми IKEA

20:01 26.06.2020 Фото: А вы соскучились?
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ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления. К сожалению. А вы соскучились?

Магазины ИКЕА снова открываются. Список городов с открытыми и пока закрытыми IKEA
ИКЕА Новосибирск — Закрыт

Магазины ИКЕА возвращаются к работе. А значит, возвращаетесь и вы – наши гости, по которым мы так соскучились! — приветствует покупателей сайт ИКЕА.

График открытия магазинов

Москва

  • Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.
  • ИКЕА Теплый Стан — Открыто.
  • ИКЕА Ходынское Поле — Открыто.
  • Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.
  • ИКЕА Химки — Открыто.
  • ИКЕА Белая Дача — Открыто.

Санкт-Петербург

  • ИКЕА Парнас — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • ИКЕА Дыбенко — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.
  • Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.

    ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.

  • ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.
  • ИКЕА Самара — Открыто.
  • ИКЕА Уфа — Открыто.
  • ИКЕА Адыгея-Кубань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • ИКЕА Новосибирск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.
  • Дизайн-студия Тюмень — Закрыта до дальнейшего уведомления.
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