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Филологи заявили об ошибке в бюллетене: «поправки в Конституцию» — это разговорный вариант

20:17 26.06.2020 Фото: https://mel.fm/
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях, заявил Песков.

Филологи заявили об ошибке в бюллетене: «поправки в Конституцию» — это разговорный вариант
Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования по проекту поправок к Конституции РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, пишет РИА Новости.
«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, в курсе ли в Кремле того, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования по Конституции.
Журналист уточнил, что разногласия возникли в склонении слова «конституция».

Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования по проекту поправок к Конституции РФ. Об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупредило организаторов голосования еще на стадии подготовки бюллетеней, но, как выяснилось, безрезультатно. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская, соавтор программы «Говорим по-русски», пишет www.znak.com

«Еще на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным», — сказала Северская.

Она подтвердила, что формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», которая вызвала вопросы у многих участников голосования, действительно нарушает языковую норму. Как отметила эксперт, слово «изменения» в данном случае требует употребления совсем другого падежа — предложного.

«Если мы настаиваем на „изменениях“, то только „в Конституции“. Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово „вносимые“ и решили, что и так сойдет», — предположила Ольга Северская.

По ее словам, ситуацию не смогла бы исправить замена слова «изменения» на «поправки», поскольку «поправки в Конституцию» — это разговорный вариант. В бюллетене правильно было бы написать «поправки, вносимые в Конституцию» или хотя бы «поправки к Конституции». Вариант «поправки в Конституции» невозможен, потому что тогда предполагается, что поправки уже приняты, а россиян только просят высказать свое мнение, придя на голосование.

«Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать», — заметила филолог.

С 25 июня в России проходит голосование по проекту изменений в Конституции РФ. Оно продлится до 1 июля, которое как основная дата плебисцита объявлено выходным днем. Россиянам предложено одним пакетом одобрить более 200 поправок. Одна из них должна закрепить статус русского языка как «языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов».

Добавим, формулировка вопроса «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» утверждена указом президента о назначении общероссийского голосования.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 26 июня 2020 20:25
Уровень происходящего антиконституционного абсурда таков, что какие-то ошибки не имеют вообще никакого значения, вполне могли бы на чистом листе напечатать просто два слова, ДА и НЕТ.

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