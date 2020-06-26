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Зараза ковида проникла во все-все районы Новосибирской области на 26 июня 2020

21:11 26.06.2020 Фото: pexels.com
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Ни одного района не осталось в области, где не были бы зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Зараза ковида проникла во все все районы Новосибирской области на 26 июня 2020
По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей

Во всех районах Новосибирской области находятся пациенты с COVID-19. Чем ближе район к Новосибирску, тем больше в нем заболевших, сообщил на брифинге глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 26 июня.

-По тяжести состояния практически все переводятся непосредственно в клиники города Новосибирска, – уточнил министр. – Больше всего подвержены заболеваемости сегодня районы, которые граничат с Новосибирском. Это Мошковский район, Искитимский, Бердск, Тогучин. В среднем количество заболевших с начала наблюдения там примерно 50 человек. Это с момента появления, многие выписались. Соответственно, чем дальше от города, тем меньше пациентов. Но есть такие районы, как Карасук, где сегодня находится центр, который берет на себя пациентов с Багана, Чистоозерного района. Есть Куйбышев, куда направляются более тяжелые пациенты с окружающих районов».  По словам министра, ситуация с коронавирусом в области на сегодняшний день выглядит так: в Барабинском районе 42 пациента с внебольничной пневмонией, 7 подтвержденных случаев COVID-19. В Карасуке 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В Каргате и Колывани по одному случаю. Куйбышевский район – 13 больных коронавирусом, в Купинском районе – три. В Маслянино 4 пациента с подтвержденным ковидом. В Мошково 10 человек заразились коронавирусом, еще у 10 внебольничная пневмония. В Ордынке 16 случаев внебольничной пневмонии и один подтвержденный диагноз.

По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей.

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