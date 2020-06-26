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Сдавать тест на нарко и алкогольную зависимость за 5000 рублей водителей обязали с 1 января 2021 года. Но не всех

20:34 26.06.2020 Фото: pixabay
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Эта норма должна была начать действовать с 1 июля 2020 года. И вот еще дали «экономии» — в 6 месяцев.

Сдавать тест на нарко и алкогольную зависимость за 5000 рублей водителей обязали с 1 января 2021 года. Но не всех
Как отмечается, с 2021 года водители и желающие получить права будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога

Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. При этом желающие получить права с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, если он выявит признаки заболевания, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на данный момент документ проходит процедуру государственной регистрации.

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Позднее введение этой нормы было отложено до 1 июля 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительная проработка вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для отдельных граждан. В связи с этим был разработан соответствующий проект приказа, который «позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина».
«Данный проект приказа в целом поддержан экспертным сообществом. В ходе общественного обсуждения поступил ряд предложений, которые также заслуживают внимания, проработки и учета. С тем чтобы сделать процесс экспертного обсуждения более детальным, а также дать время регионам в полной мере обеспечить готовность к проведению соответствующих освидетельствований, ранее действовавший порядок сохранен до 1 января 2021 года. На практике для гражданина принятие этого документа [нового приказа] будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий сдачу теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания», — говорится в сообщении.

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