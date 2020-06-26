К условному сроку в 3 года приговорил суд режиссера Кирилла Серебренникова за хищение 129 млн рублей

Серебренникову дали 3 года лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года.

Серебренникова приговорили к трем годам условно

Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня, приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — объявила судья Олеся Менделеева. -Назначить Серебренникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года.

Согласно приговору, арестованное у фигурантов дела «Седьмой студии» имущество обращено в доход государства.