До 70% одобрения вырос рейтинг Путина после обращения к нации 23 июня 2020 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения
Обращение Президента России к гражданам
23 июня 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России, в ходе которого подвел основные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией в стране за последние три месяца.
Показатель одобрения деятельности Президента 25 июня вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 66%. Уровень доверия также вырос и составил 70%.
Рейтинг Президента России с 15 по 21 июня 2020 года
Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю составил 63,3% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,6% респондентов
Рейтинг Председателя Правительства и Правительства России
с 15 по 21 июня 2020 года
Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 40,2% и 37% соответственно.
На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 52% респондентов, Владимиру Жириновскому – 32,6%, Геннадию Зюганову – 26,8%, Сергею Миронову – 23,6% опрошенных.
Поддержка политических партий с 15 по 21 июня 2020 года
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,4%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России» – 6%.