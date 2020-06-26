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До 70% одобрения вырос рейтинг Путина после обращения к нации 23 июня 2020 года

21:03 26.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,4%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России» – 6%.

До 70% одобрения вырос рейтинг Путина после обращения к нации 23 июня 2020 года
Владимиру Путину доверяют 70% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 66%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет показатели доверия и одобрения Президенту России за 25 июня, и за период с 15 по 21 июня 2020 года. а также рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Обращение Президента России к гражданам

23 июня 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России, в ходе которого подвел основные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией в стране за последние три месяца.

Показатель одобрения деятельности Президента 25 июня вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 66%. Уровень доверия также вырос и составил 70%.

Рейтинг Президента России с 15 по 21 июня 2020 года

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю составил 63,3% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,6% респондентов

Рейтинг Председателя Правительства и Правительства России

с 15 по 21 июня 2020 года

Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 40,2% и 37% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 52% респондентов, Владимиру Жириновскому – 32,6%, Геннадию Зюганову – 26,8%, Сергею Миронову – 23,6% опрошенных.

Поддержка политических партий с 15 по 21 июня 2020 года

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,4%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России» – 6%.

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