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Все пособия от Путина на детей с рождения до 16 лет: Полный список

16:15 27.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Кому положены 10 000 рублей, кому 15 000 рублей, а кому 36 000 рублей? «Курьер. Среда. Бердск подробно рассказывает о каждой выплате и как ее получить.

Все пособия от Путина на детей с рождения до 16 лет: Полный список
Дети до 16 лет получат пособия от Путина
Сюжет: Все пособия Путина
Все пособия от Путина на детей с рождения до 16 лет: Полный список

Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныВсе пособия от Путина на детей с рождения до 16 лет: Полный списокЕщё 173 новостей

23 июня президент России Владимир Путин вновь обратился к нации. И вновь распорядился о выплате новых денег семьям с детьми из-за коронавируса. Напомним, с конца марта в России действует режим самоизоляции из-за новой инфекции, которая застала врасплох весь мир. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает обо всех выплатах, которые положены семьям с детьми.

Деньги для семей с детьми до 3 лет: 15 000 рублей за три месяца

В самом первом обращении к россиянам Владимир Путин объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат пособие в размере 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет на протяжении трех месяцев — с апреля по июнь. Но в мае президент расширил право получения ежемесячной выплаты. Так, 15 000 рублей в течение трех месяцев теперь смогли получать се российские семьи с детьми до 3 лет, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Важно отметить, что выплату получают даже те семьи,которые уже использовали маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг или ПФР.

Как получить пособие:

Подайте заявление на портале Госуслуг. Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобятся сведения из свидетельства о рождении на каждого ребенка, СНИЛС.

Нужно заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. При этом, если у вас двое детей до 3 лет, заявление нужно писать одно.

Нужно указать реквизиты банковского счета родителя, который оформляет пособие. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на портале Госуслуг. Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

Деньги детям от 3 до 16 лет: Единовременная выплата по 10 000 рублей

Согласно постановлению правительства, с 1 июня семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, получают на разовую выплату в размере 10 000 рублей. При этом ребенок должен иметь гражданство РФ. А самое главное — ребенку должно исполниться 16 лет в промежуток — с 11 мая, когда вышел указ президента, по 1 июля 2020 года. Заявление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Как получить пособие:

Подайте заявление на портале Госуслуг. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него.

Нужно заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. При этом, если у вас двое детей до 3 лет, заявление нужно писать одно.

Нужно указать реквизиты банковского счета родителя, который оформляет пособие. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Перечисление выплат началось с 1 июня 2020 года.

Всем детям от 0 до 16 лет: Единовременная выплата в 10 000 рублей

23 июня Владимир Путин вновь обратился к нации и заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Деньги автоматически перечислят на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Как получить пособие:

Если вы уже подавали раньше заявление на это пособие или пособие на детей от рождения до 3 лет, то заполнять какие-то дополнительные документы не нужно — деньги придут автоматически по указанным реквизитам.

Деньги детям до 18 лет безработных родителей: По 3000 рублей полгода

По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу после 1 марта 2020 года. Пособие назначают дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости. Выплату будут платить до 1 октября 2020 года, решил Владимир Путин.

Стоит отметить, что до конца 2020 года максимальное пособие по безработице увеличено до 12 130 рублей в месяц. При этом увольнным с 1 марта 2020 года это пособие выплачивается независимо от среднего заработка на последнем месте работы.

Деньги детям от 3 до 8 лет: По 6 018 рублей каждый месяц в Новосибирской области

Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от 7 до семи лет включительно, полагаются отдельные пособия. Пособие начали выплачивать с 1июня 2020 года. При этом малоимущие семьи получили пособие сразу за полгода — чуть больше 36 000 рублей.

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи без вычета НДФЛ за последний год и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, то ваша семья имеет право на пособие. В Новосибирской области прожиточный минимум составил 11 738 рублей.

Как получить пособие:

Заявление на пособие можно будет подать через портал госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году ее назначат с того дня, когда ребенку исполнилось три года, но не раньше 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне 2020 года, можно получить выплату за прошедший период — начиная с января.

Детям до 1,5 лет безработных родителей: По 6 500 рублей каждый месяц

Вдвое увеличил минимальное пособие по уходу за детьми до 1,6 лет безработным родителям Владимир Путин в мае 2020 года. Собирать дополнительные документы не нужно. Увеличенное пособие начислят автоматически. Перерасчет произойдет после принятия изменений в федеральном законе тоже автоматом.

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От редакции

Все понятно?

Аноним, 25 июня 2020 13:25
Куда ни ткнись по заголовкам КСБ, - Путин осыпал страну деньгами.
Почему же Форбс не признает его самым богатым в России человеком?
Аноним, 25 июня 2020 15:21
Аль Капоне в США посадили за неуплату налогов.
Вопрос налоговой: Какие налоги платит Путин с "Путинских денег"?
Аноним, 25 июня 2020 15:36
Глава правительства ответил в прямом эфире россиянам:
- Правда ли, что напечатаны новые деньги - «путинки» , которыми заменят рубли? ( https://ic.pics.livejournal.com/pioneer_lj/469050/126050/126050_original.jpg )
Аноним, 26 июня 2020 13:49
НВР:
Да
Надежда, 26 июня 2020 14:25
Апенсионеров инвалидов 1вая группа будет какая нибудь выплата мы тоже пострадали из за каронавируса на реабилитацию не было выхода выехать в город карантин
аноним, 26 июня 2020 16:23
Пенсия не маленькая,да и раньше не особо ездили!
Аноним, 26 июня 2020 15:35
Не получили. 21 июня на госуслугах написали,, услуга оказана,, и тишина. Что делать дальше незнаю.
Аноним, 26 июня 2020 15:39
Простите, написала не по теме. Это я за выплаты от3 до7.
Тишина, 26 июня 2020 15:49
Деньги детям от 3 до 8 лет: По 6 018 рублей каждый месяц в Новосибирской области

Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от 7 до семи лет включительно, полагаются отдельные пособия. Пособие начали выплачивать с 1июня 2020 года. При этом малоимущие семьи получили пособие сразу за полгода — чуть больше 36 000 рублей. - от 7 до 7???

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