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Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?

16:15 27.06.2020 Фото: pxhere.com
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Именно полный парад планет является источником коронавирусной эпидемии, которая с каждым днем уносит тысячи жизней людей по всей планете.

Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Научный мир не разделяет опасений астрологов, ведь за историю было множество парадов планет и не один из них не спровоцировал по-настоящему глобальную угрозу

До большого парада планет осталось чуть больше недели, что же мы знаем о дне, когда планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в строгом порядке? Кто-то предвещает страшные беды и апокалипсис на эту дату, а кто-то просто ждет красивое астрономическое событие, подобное которому было лишь в прошлом столетии. которое было лишь в прошлом столетии.

Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса. Давайте все же разберемся, какую опасность несет четвертый день июля?

Для каждого астронома это восхитительное и  мегазрелищное событие. Полный парад планет позволяет наблюдать редчайшее явление.  В течении минимального отрезка времени с помощью мощнц=ых аппаратов можно успеть исследовать даже самые далекие планеты солнечной системы. А возможно это благодаря тому, что планеты в момент оказываются в узком спектре, а значит это очень удобно для космических аппаратов. 

Астрологи не разделяют такого восторга с астрономами, они считают, что именно полный парад планет является источником коронавирусной эпидемии, которая с каждым днем уносит тысячи жизней людей по всей планете. Да, это далеко не первый парад планет за всю историю, но он по истине особенный.

Эксперты- астрологи считают, что данная космическая постановка планет может способствовать новым катаклизмам, развитию опасных болезней и вирусов, ранее не известных человеку. Возможно это скажется на состоянии людей, вызывая дикую агрессию и желание сокрушать все живое.

Научный мир не разделяет опасений астрологов, ведь за историю было множество парадов планет и не один из них не спровоцировал по-настоящему глобальную угрозу.

Ученые заявляют, что данный парад планет не может отрицательно влиять на жизнь землян, на орбиту нашей планеты и даже ее магнитное поле. Все чем нужно заняться в этот день —  это найти время и посмотреть это красивое и грандиозное зрелище, которое очень редко дарит нам космос.

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как считаете, несет опасность данный парад планет?

Аноним, 26 июня 2020 22:11
НВР:
Нет
Аноним, 27 июня 2020 13:54
Все возможно
DarkLight, 27 июня 2020 13:59
По моему парад планет ни как не влияет на планету. И врядли парад планет существует для того чтоб предвещать беду, (Парад планет предвещает беду!-даже звучит глупо.)
DarkLight, 27 июня 2020 14:00
НВР:Нет, т. к. это ни как не может предсказывать угрозу.
Поросёнок Пётр, 27 июня 2020 14:40
Так называемый "парад планет", довольно таки заурядное астрономическое явление и он не несёт абсолютно ничего, кроме повода в очередной раз заявить о себе шарлатанам-астрологам.
ВОПРОС КУРЬЕРУ, 27 июня 2020 16:27
Уважаемая редакция Курьер, подкидываю вам тему для новой статьи и прошу ответить на вопрос о правилах замены паспорта в 14 - 20 - 45 лет в 2020 году в Бердске, в связи с указом 18 апреля 2020 года «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» президента В.В. Путина. Хотелось бы получить от вас консультацию, думаю многим будет интересно услышать ответ! Это только до 15 июля или до отмены? "1. Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно." http://kremlin.ru/acts/news/63215

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