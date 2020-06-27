Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на выходные 26-28 июня 2020 года

26 июня 2020 года в 12:00 — 6 лунный день. стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.

Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.

Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.

Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не разрушить достигнутого.