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29 и 30 июня 2020 года будут опасными днями для метеочувствительных людей. Как подготовиться к магнитным бурям?

16:25 27.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния.

29 и 30 июня 2020 года будут опасными днями для метеочувствительных людей. Как подготовиться к магнитным бурям?
Сильных магнитных бурь в конце месяца не предвещается, но неблагоприятные дни, которые могут испортить самочувствие все же будут

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Июнь 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в конце месяца не предвещается, но неблагоприятные дни, которые могут испортить самочувствие все же будут. Эксперты назвали несколько таких дней в 3 декаде летнего месяца.

Среди таких дней в конце июня будет 29 и 30 число. Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям

  • Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
  • снижение стресов;
  • употребление не менее 2 литров воды в день;
  • умеренные физические нагрузки.
  • В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

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От редакции

Будете заранее подготавливать свой организм к 29 и 30 июня?

Аноним, 27 июня 2020 16:42
НВР:
да

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