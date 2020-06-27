29 и 30 июня 2020 года будут опасными днями для метеочувствительных людей. Как подготовиться к магнитным бурям?

Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния.

Сильных магнитных бурь в конце месяца не предвещается, но неблагоприятные дни, которые могут испортить самочувствие все же будут

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Июнь 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в конце месяца не предвещается, но неблагоприятные дни, которые могут испортить самочувствие все же будут. Эксперты назвали несколько таких дней в 3 декаде летнего месяца.

Среди таких дней в конце июня будет 29 и 30 число. Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям