Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде

Чтобы получить хороший результат на даче, нужно показать, что хозяин уважает могущественную стихию Земли и законы природы. И работы на приусадебном участке проводить в соответствии с лунным календарём.
1 и 2 июля
Хорошее время для основательного полива огорода. Можно сажать зелень, огурцы, сеять зимнюю редьку, редис, репу, размножать крыжовник зелёными черенками. Домашние заготовки делать не рекомендуется.
3 и 4 июля
Ухаживать за садом, заниматься прививкой деревьев, делать посадки фруктовых деревьев и кустарников. Можно заняться земляникой, отсаживать молодые укоренённые розетки. Собирать урожай, сушить лекарственные травы.
5 июля
В полнолуние не стоит беспокоить растения. Рекомендуются хозяйственные работы на участке, борьба с вредителями, ремонт инструментов и оборудования.
6-8 июля
Бесплодные дни, посадки нежелательны. Лучше заняться хозяйственными и ремонтными работами, прополкой, проветриванием теплиц, покупкой инструментов, садового оборудования.
9 и 10 июля
Поливать огород, удобрять его органическими удобрениями. Сеять зелень, кабачки, огурцы, патиссоны, редис, летние сорта кочанного салата, укоренять усы земляники.
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