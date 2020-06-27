Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде

1 и 2 июля — хорошее время для основательного полива огорода

Чтобы получить хороший результат на даче, нужно показать, что хозяин уважает могущественную стихию Земли и законы природы. И работы на приусадебном участке проводить в соответствии с лунным календарём.

1 и 2 июля

Хорошее время для основательного полива огорода. Можно сажать зелень, огурцы, сеять зимнюю редьку, редис, репу, размножать крыжовник зелёными черенками. Домашние заготовки делать не рекомендуется.

3 и 4 июля

Ухаживать за садом, заниматься прививкой деревьев, делать посадки фруктовых деревьев и кустарников. Можно заняться земляникой, отсаживать молодые укоренённые розетки. Собирать урожай, сушить лекарственные травы.

5 июля

В полнолуние не стоит беспокоить растения. Рекомендуются хозяйственные работы на участке, борьба с вредителями, ремонт инструментов и оборудования.

6-8 июля

Бесплодные дни, посадки нежелательны. Лучше заняться хозяйственными и ремонтными работами, прополкой, проветриванием теплиц, покупкой инструментов, садового оборудования.

9 и 10 июля

Поливать огород, удобрять его органическими удобрениями. Сеять зелень, кабачки, огурцы, патиссоны, редис, летние сорта кочанного салата, укоренять усы земляники.