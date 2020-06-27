Шок: выгнала маму с 6-месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске

В один день осталась на улице с 6-месячным ребенком семья в Бердске. Хозяйка съемной квартиры поменяла замки на входной двери и поставила квартирантов перед фактом, что они больше здесь не живут. И пока не заплатят за коммунальные услуги и новый замок, не смогут забрать свои вещи.
Ни крова, ни вещей
— Мы сняли квартиру в доме по ул. Звездной. Я была еще в роддоме, когда муж снял квартиру. Договорились, что будем платить за жилье с 15 по 17 число каждого месяца. Платили своевременно, не 15, так 17. Пришло время платить за этот месяц. Муж сказал квартирной хозяйке, что поедет за деньгами и все оплатит. Она согласилась. В наш адрес не было никаких претензий. У нас было всегда в доме чисто, убрано. Получается такая ситуация. 17 июня она мужу пишет: «Съезжайте с квартиры, вы не внесли оплату». Хотя у нее находится 5000 рублей залога. Даже если мы эти два дня пожили, можно взять оплату с этих денег. Мы люди работающие, добросовестные, заплатим, говорили. Она — нет и все. Мой муж поехал по делам, а я вечером пошла в «Детский мир» с ребенком. Пришла домой, выхожу из лифта, а возле нашей двери стоит участковый, какой-то там свидетель еще и хозяйка квартиры. Я спрашиваю, что происходит. Мне говорят, что поменяли замок, и мы больше сюда не войдем. Как мы не зайдем сюда? У меня 6-месячный ребенок, у него там вещи, лекарства, подгузники, все необходимое. Хозяйка мне говорит, что пустит меня в том случае, если я не сообщу об этом мужу. Для меня ребенок на первом месте. Думаю, хотя бы подмыть, к подруге пойду или как. Взяла вещи, вышла оттуда. Стоял полицейский, свидетель и всем было пофигу, что у меня маленький ребенок, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня Ксения Лиходеева.
Выгнали на улицу маму с малышом
Автор видео Галина Панчева
Хорошо, что Ксению приютила подруга. Она ночевала у нее. На следующий день поехала к матери. Вдвоем с ней спали на диване. А ребенок рядом на подушках. Супруг Ксении снимал номер в гостинице.
На следующий день квартирная хозяйка разрешила взять кое-какие вещи. Ксения пришла одна. Собрала в пакет подгузники, кое-какие вещи. Позвонила мужу, чтобы тот зашел и собрал свои вещи. Хозяйка услышала, что Ксения разговаривает по телефону и, по словам девушки, толкнула ее. Та упала и получила ссадину на ноге. Супруг вошел в квартиру. По словам Ксении, владелица квартиры стала нецензурно выражаться, оскорблять мужа, позвонила в полицию, кричала, что они портят ее вещи. А сама пнула их холодильник так, что на нем осталась вмятина. А холодильник дорогущий, отметила Ксения.
Не отдает вещи, золото и документы
Все вещи, в том числе золото, документы остались на съемной квартире. Хозяйка их не отдает. 25 июня Ксения вызвала на место участкового. Он приехал, позвонил хозяйке на телефон.
— Она ему ответила, что в квартире нет никаких наших вещей. Она сама, якобы, находится в Барнауле, будет только через неделю. Сказала, чтобы мы перевели деньги на карту, и тогда вопрос будет урегулирован. Несколько дней назад она мне скинула видео, где она без нас проникла в квартиру, а там наши вещи, вывезла свой кухонный гарнитур и закрыла все на ключ. Откуда я знаю, целы ли мои вещи, не повредила ли она что-то. В холодильнике лежат продукты. Она могла отключить холодильник и там все стухнет. А это тоже денег стоит. Никто мне не может помочь. Я просто не могу забрать вещи ребенка и не могу переехать. Она на контакт не выходит. Мой номер заблокировала. В полиции говорят, что нужно ждать, пока хозяйка приедет из Барнаула.
Ксения заняла деньги и сняла квартиру. Пустую. Когда ей хозяйка отдаст вещи, неизвестно. Как жить в пустой квартире с малюткой, спрашивает мама 6-месячного малыша.
Ксения написала заявления в бердский отдел МВД, СК, прокуратуру, в налоговую, обратилась за помощью в горадминистрацию.
Квартиру превратили в бедлам
«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с хозяйкой съемного жилья Аллой, которая сейчас находится в Алтайском крае. С ее слов, картина складывается совершенно иная.
-Все это неправда. У нас договор закончился 5 июня. Они превратили в бедлам полностью «нулевую» квартиру. А у меня тоже маленький ребенок — 9 месяцев. Я в декрете. Они «устоцали» мою квартиру до такой степени, что просто ужас. Они утаивали ключи, не платили мне коммуналку с февраля. Я собираюсь подавать на них в суд. Они ворвались обманным путем, забрали свои вещи. Я не работаю, у меня нет никакого дохода. Они испортили состояние квартиры. Там бардак полный. Соседи постоянно жаловались. Говорили, что вызывали неоднократно полицию. Они дебоширили, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Алла.
Хозяйка квартиры пояснила, что за все время, пока сдавала квартиру, ни разу там не появилась. Квартиранты либо переводили деньги на карту, либо она с ними где-то пересекалась.
— Они задерживали оплату, я даже от мужа скрывала, что нет оплаты. А у меня свои расходы есть. Мне позвонили из управляющей компании и сообщили о задолженности. Пойду получу детское пособие и оплачу.
Алла уверяет, что ее бывшие квартиранты все свое забрали из квартиры — остался только по мелочи какой-то хлам.
— Они зайдут в квартиру только по решению суда, — была категорична бердчанка.
Алле пришлось продать свой автомобиль, чтобы сделать ремонт в квартире новостройки. А сейчас, по ее словам, там устроили бедлам. Балкон весь в окурках. Загадили весь кухонный гарнитур и печку.
-У меня до сих пор транс и шок от этого всего.
Алла рассказала, что когда квартиры пришли за вещами, то просто оттолкнули ее в сторону. Она даже не могла воспрепятствовать входу супругу Ксении. Они собрали вещи и ушли. Наряд полиции прибыл после того, когда в квартире уже никого не было.
— Они просто вероломно вломились и делали что хотели. И в суд я буду подавать. И в эту квартиру они не войдут. Только по решению суда. Они наплевали на меня и на моего ребенка. Жили бы они в квартире и дальше, никто бы их не трогал. Если были бы порядочными людьми.