Шок: выгнала маму с 6-месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске

Позволила взять только подгузники и лекарства. На ночь маму с сынишкой приютила подруга. Муж ночевал в гостинице. У хозяйки квартиры своя версия происходящего: квартиранты устроили в жилье бедлам.

Ксения уверяет, что в съемной квартире остались вещи, документы и ее золотые украшения

В один день осталась на улице с 6-месячным ребенком семья в Бердске. Хозяйка съемной квартиры поменяла замки на входной двери и поставила квартирантов перед фактом, что они больше здесь не живут. И пока не заплатят за коммунальные услуги и новый замок, не смогут забрать свои вещи.

Ни крова, ни вещей

— Мы сняли квартиру в доме по ул. Звездной. Я была еще в роддоме, когда муж снял квартиру. Договорились, что будем платить за жилье с 15 по 17 число каждого месяца. Платили своевременно, не 15, так 17. Пришло время платить за этот месяц. Муж сказал квартирной хозяйке, что поедет за деньгами и все оплатит. Она согласилась. В наш адрес не было никаких претензий. У нас было всегда в доме чисто, убрано. Получается такая ситуация. 17 июня она мужу пишет: «Съезжайте с квартиры, вы не внесли оплату». Хотя у нее находится 5000 рублей залога. Даже если мы эти два дня пожили, можно взять оплату с этих денег. Мы люди работающие, добросовестные, заплатим, говорили. Она — нет и все. Мой муж поехал по делам, а я вечером пошла в «Детский мир» с ребенком. Пришла домой, выхожу из лифта, а возле нашей двери стоит участковый, какой-то там свидетель еще и хозяйка квартиры. Я спрашиваю, что происходит. Мне говорят, что поменяли замок, и мы больше сюда не войдем. Как мы не зайдем сюда? У меня 6-месячный ребенок, у него там вещи, лекарства, подгузники, все необходимое. Хозяйка мне говорит, что пустит меня в том случае, если я не сообщу об этом мужу. Для меня ребенок на первом месте. Думаю, хотя бы подмыть, к подруге пойду или как. Взяла вещи, вышла оттуда. Стоял полицейский, свидетель и всем было пофигу, что у меня маленький ребенок, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня Ксения Лиходеева.

Выгнали на улицу маму с малышом

Автор видео Галина Панчева



Хорошо, что Ксению приютила подруга. Она ночевала у нее. На следующий день поехала к матери. Вдвоем с ней спали на диване. А ребенок рядом на подушках. Супруг Ксении снимал номер в гостинице.

На следующий день квартирная хозяйка разрешила взять кое-какие вещи. Ксения пришла одна. Собрала в пакет подгузники, кое-какие вещи. Позвонила мужу, чтобы тот зашел и собрал свои вещи. Хозяйка услышала, что Ксения разговаривает по телефону и, по словам девушки, толкнула ее. Та упала и получила ссадину на ноге. Супруг вошел в квартиру. По словам Ксении, владелица квартиры стала нецензурно выражаться, оскорблять мужа, позвонила в полицию, кричала, что они портят ее вещи. А сама пнула их холодильник так, что на нем осталась вмятина. А холодильник дорогущий, отметила Ксения.

Не отдает вещи, золото и документы

Все вещи, в том числе золото, документы остались на съемной квартире. Хозяйка их не отдает. 25 июня Ксения вызвала на место участкового. Он приехал, позвонил хозяйке на телефон.

— Она ему ответила, что в квартире нет никаких наших вещей. Она сама, якобы, находится в Барнауле, будет только через неделю. Сказала, чтобы мы перевели деньги на карту, и тогда вопрос будет урегулирован. Несколько дней назад она мне скинула видео, где она без нас проникла в квартиру, а там наши вещи, вывезла свой кухонный гарнитур и закрыла все на ключ. Откуда я знаю, целы ли мои вещи, не повредила ли она что-то. В холодильнике лежат продукты. Она могла отключить холодильник и там все стухнет. А это тоже денег стоит. Никто мне не может помочь. Я просто не могу забрать вещи ребенка и не могу переехать. Она на контакт не выходит. Мой номер заблокировала. В полиции говорят, что нужно ждать, пока хозяйка приедет из Барнаула.

Ксения заняла деньги и сняла квартиру. Пустую. Когда ей хозяйка отдаст вещи, неизвестно. Как жить в пустой квартире с малюткой, спрашивает мама 6-месячного малыша.

Ксения написала заявления в бердский отдел МВД, СК, прокуратуру, в налоговую, обратилась за помощью в горадминистрацию.

Квартиру превратили в бедлам

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с хозяйкой съемного жилья Аллой, которая сейчас находится в Алтайском крае. С ее слов, картина складывается совершенно иная.

-Все это неправда. У нас договор закончился 5 июня. Они превратили в бедлам полностью «нулевую» квартиру. А у меня тоже маленький ребенок — 9 месяцев. Я в декрете. Они «устоцали» мою квартиру до такой степени, что просто ужас. Они утаивали ключи, не платили мне коммуналку с февраля. Я собираюсь подавать на них в суд. Они ворвались обманным путем, забрали свои вещи. Я не работаю, у меня нет никакого дохода. Они испортили состояние квартиры. Там бардак полный. Соседи постоянно жаловались. Говорили, что вызывали неоднократно полицию. Они дебоширили, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Алла.

В таком состоянии плита осталась после квартирантов, уверяет Алла

Хозяйка квартиры пояснила, что за все время, пока сдавала квартиру, ни разу там не появилась. Квартиранты либо переводили деньги на карту, либо она с ними где-то пересекалась.

— Они задерживали оплату, я даже от мужа скрывала, что нет оплаты. А у меня свои расходы есть. Мне позвонили из управляющей компании и сообщили о задолженности. Пойду получу детское пособие и оплачу.

Алла уверяет, что ее бывшие квартиранты все свое забрали из квартиры — остался только по мелочи какой-то хлам.

— Они зайдут в квартиру только по решению суда, — была категорична бердчанка.

Алле пришлось продать свой автомобиль, чтобы сделать ремонт в квартире новостройки. А сейчас, по ее словам, там устроили бедлам. Балкон весь в окурках. Загадили весь кухонный гарнитур и печку.

-У меня до сих пор транс и шок от этого всего.

Алла рассказала, что когда квартиры пришли за вещами, то просто оттолкнули ее в сторону. Она даже не могла воспрепятствовать входу супругу Ксении. Они собрали вещи и ушли. Наряд полиции прибыл после того, когда в квартире уже никого не было.

— Они просто вероломно вломились и делали что хотели. И в суд я буду подавать. И в эту квартиру они не войдут. Только по решению суда. Они наплевали на меня и на моего ребенка. Жили бы они в квартире и дальше, никто бы их не трогал. Если были бы порядочными людьми.