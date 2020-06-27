3838 человека за 25 и 26 июня проголосовали по поправкам в Конституцию в Бердске

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в избирательной комиссии города Бердска, общее количество проголосовавших досрочно горожан по поправкам в Конституцию РФ на 26 июня почти 4 тыс.человек.

— На участках для голосования в помещении проголосовали 3297 человек. Отдали свой голос на дому — 356 участников. Помимо этого 26 июня осуществлялось 4 выезда нашей комиссии для возможности голосования 185 жителей Бердска на придомовых территориях. Общее количество проголосовавших на 26 июня — 3838 избирателей. Явка — 4,63%, — пояснили в ТИК.

Напомним,что голосование проходит без критических нарушений в Бердске. В период с 25 июня по 26 июня явка проголосовавших бредчан по поправкам в Конституцию составляет 7,22 %.