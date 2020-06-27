Третий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110

На 26 июня в Новосибирской области болели коронавирусом 5 566 человек, включая 348 детей.

Заболевших нет за минувшие сутки на 27 июня нет в Бердске Третий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110.

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