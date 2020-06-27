Ухудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск

28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра днем 27 июня, и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду. Вместе с тем, с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

Руководители органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Во избежание возникновения возгораний гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Следует помнить, что в ветреную и жаркую погоду огонь распространяется молниеносно на большую площадь. Поэтому не стоит разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы или проводить огневые работы на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора, в других местах отдыха. Непотушенные спички и окурки также способствуют возникновению пожаров.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (383) 239-99-99.

Погода на 27 июня

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем по западу местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ночью по востоку преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с местами порывы до 13 м/с, днем 9-14 м/с местами порывы до 24 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20°C, местами +8, +13°C, днем +27, +32°C, по западу местами +18, +23°C.

28 июня — похолодание.