27.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ухудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск

09:10 27.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Температура воздуха 27 июня ночью +15, +20°C, местами +8, +13°C, днем +27, +32°C, по западу местами +18, +23°C. 28 июня — похолодание.

Ухудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск
28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра днем 27 июня, и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду. Вместе с тем, с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

Руководители органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Во избежание возникновения возгораний гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Следует помнить, что в ветреную и жаркую погоду огонь распространяется молниеносно на большую площадь. Поэтому не стоит разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы или проводить огневые работы на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора, в других местах отдыха. Непотушенные спички и окурки также способствуют возникновению пожаров.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (383) 239-99-99.

Погода на 27 июня

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем по западу местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ночью по востоку преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с местами порывы до 13 м/с, днем 9-14 м/с местами порывы до 24 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20°C, местами +8, +13°C, днем +27, +32°C, по западу местами +18, +23°C.

28 июня — похолодание.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ощущаете перемену погоды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR
09:41 27-06-2020
Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR
Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело
09:33 27-06-2020
Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело
Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска
09:26 27-06-2020
Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска
Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске
09:21 27-06-2020
Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске
БердскСгорели сарай, гараж и часть бани в частной усадьбе Нового поселка Бердска
09:15 27-06-2020
Сгорели сарай, гараж и часть бани в частной усадьбе Нового поселка Бердска
БердскУхудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск
09:10 27-06-2020
Ухудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск
БердскТретий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110
08:53 27-06-2020
Третий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110
Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
00:17 27-06-2020
Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
Самые неблагоприятные дни после 15 июня 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 39
21:57 26-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
БердскПродлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска 14
21:45 26-06-2020
Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска