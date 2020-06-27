27 июня в 03:25 в п.Новый Бердскапо ул.Матросова произошел пожар в надворных постройках. В результате пожара огнем поврежден сарай, гараж и наружная стена бани. Ликвидация пожара в 04:28 (мест). На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Сгорели сарай, гараж и часть бани в частной усадьбе Нового поселка Бердска
09:15 27.06.2020
На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
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