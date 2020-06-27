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Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске

09:21 27.06.2020 Фото: Википедия
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24-летнего угонщика задержала полиция. Возбудили уголовное дело.

Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске
Сосед угнал Hyundai Solaris

Ночью 25 июня в отдел полиции №8 «Кировский» поступило сообщение от 51-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хендай Солярис», который был припаркован у дома по улице Бронной.

Отъехав 200 метров от места совершения преступления, злоумышленник не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, где и был задержан прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы. Им оказался ранее не судимый 24-летний местный житель, который проживает в одном доме с хозяином угнанной иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.

В настоящее время подозреваемый привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

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