Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске

Сосед угнал Hyundai Solaris

Ночью 25 июня в отдел полиции №8 «Кировский» поступило сообщение от 51-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хендай Солярис», который был припаркован у дома по улице Бронной.

Отъехав 200 метров от места совершения преступления, злоумышленник не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, где и был задержан прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы. Им оказался ранее не судимый 24-летний местный житель, который проживает в одном доме с хозяином угнанной иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.

В настоящее время подозреваемый привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».