27.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска

09:26 27.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

20-летний юноша несколько за за июнь своровал продукты в магазинах Академгородка. По камере поймали воришку.

Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками службы безопасности была изучена запись с камеры видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в совершении кражи

2 июня в дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» поступило сообщение о краже продуктов питания из продовольственного магазина по улице Приморской. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно – оперативная группа. К прибывшим сотрудникам полиции обратился сотрудник службы собственной безопасности магазина и пояснил, что в 12.15 неизвестный путем свободного доступа с прилавка тайно похитил продукты питания на общую сумму более 2000 рублей. В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками службы безопасности была изучена запись с камеры видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к нескольким кражам из продовольственных магазинов. Днем 8 июня им была совершена кража продуктов питания из магазина, расположенного по улице Энгельса. Еще одна кража была совершена 24 июня из магазина по улице Бердышева, где подозреваемый похитил продукты питания на сумму более 1 тысячи рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного ст. 158 и 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража» и «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Голоден был?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR
09:41 27-06-2020
Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR
Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело
09:33 27-06-2020
Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело
Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска
09:26 27-06-2020
Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска
Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске
09:21 27-06-2020
Сосед угнал Hyundai Solaris ночью 25 июня и влип в ДТП в Новосибирске
БердскСгорели сарай, гараж и часть бани в частной усадьбе Нового поселка Бердска
09:15 27-06-2020
Сгорели сарай, гараж и часть бани в частной усадьбе Нового поселка Бердска
БердскУхудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск
09:10 27-06-2020
Ухудшение погоды: 27 и 28 июня ливни, град, грозы, сильный ветер накроют Бердск
БердскТретий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110
08:53 27-06-2020
Третий день без COVID-19: никто не заболел за сутки на 27 июня в Бердске. Зараженных 110
Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
00:17 27-06-2020
Что делать с 1 по 10 июля 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
Самые неблагоприятные дни после 15 июня 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 39
21:57 26-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
БердскПродлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска 14
21:45 26-06-2020
Продлит ли самоизоляцию после 30 июня губернатор Травников, ответил политолог Яков Савченко из Новосибирска