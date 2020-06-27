Оголодали за пандемию: тащат еду из магазинов жители Новосибирска

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками службы безопасности была изучена запись с камеры видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в совершении кражи

2 июня в дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» поступило сообщение о краже продуктов питания из продовольственного магазина по улице Приморской. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно – оперативная группа. К прибывшим сотрудникам полиции обратился сотрудник службы собственной безопасности магазина и пояснил, что в 12.15 неизвестный путем свободного доступа с прилавка тайно похитил продукты питания на общую сумму более 2000 рублей. В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками службы безопасности была изучена запись с камеры видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к нескольким кражам из продовольственных магазинов. Днем 8 июня им была совершена кража продуктов питания из магазина, расположенного по улице Энгельса. Еще одна кража была совершена 24 июня из магазина по улице Бердышева, где подозреваемый похитил продукты питания на сумму более 1 тысячи рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного ст. 158 и 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража» и «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.