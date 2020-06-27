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Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело

09:33 27.06.2020 Фото: pixabay.com
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Однако прокуратура, оценив материалы проверки, отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и дала указание о его возбуждении.

Изувечил расстрелом бродячую собаку неизвестный в Новосибирске. Полиция отказал возбуждать дело
У собаки перелом бедра справа, оскольчатый перелом локтевой кости справа

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска провела проверку исполнения уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и проверках сообщений о преступлениях в отделе полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по г. Новосибирску.
Установлено, что сотрудники отдела полиции проверили поступившее от местной жительницы заявление о жестоком обращении с собакой, сообщает Прокуратура НСО.

Оказалось, что 17 апреля т.г. у дома по ул. Воинская, 220 в г. Новосибирске неустановленное лицо причинило бродячей собаке множественные огнестрельные ранения, повлекшие увечья (перелом бедра справа, оскольчатый перелом локтевой кости справа).

Дознаватель полиции в июне т.г. отказал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура, оценив материалы проверки, отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и дала указание о его возбуждении.

По требованию прокурора старший дознаватель отдела полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

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