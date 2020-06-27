Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR

Житель Каргатского района Новосибирской области лишился автомобиля за долг по автокредиту, сообщает сайт СПП.
На исполнение к судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с 49-летнего жителя Новосибирской области задолженности по кредиту на сумму более 250 тысяч рублей. Мужчина перестал осуществлять ежемесячные платежи за купленный в кредит автомобиль марки Renault SR.
В рамках исполнительного производства, судебные приставы-исполнители прибыли по месту жительства должника, изъяли транспортное средство и передали на ответственное хранение представителю банка.
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49-летний житель Каргатского района Новосибирской области лишился автомобиля за долг по автокредиту размером 250 000 рублей.
Житель Каргатского района Новосибирской области лишился автомобиля за долг по автокредиту, сообщает сайт СПП.
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