Коронавирусная нищета: нет денег на оплату автокредита, приставы заберут твой Renault SR

Только после ареста автомобиля мужчина начал производить частичную оплату долга и устроился на работу

Житель Каргатского района Новосибирской области лишился автомобиля за долг по автокредиту, сообщает сайт СПП.

На исполнение к судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с 49-летнего жителя Новосибирской области задолженности по кредиту на сумму более 250 тысяч рублей. Мужчина перестал осуществлять ежемесячные платежи за купленный в кредит автомобиль марки Renault SR.

В рамках исполнительного производства, судебные приставы-исполнители прибыли по месту жительства должника, изъяли транспортное средство и передали на ответственное хранение представителю банка.



Только после ареста автомобиля мужчина начал производить частичную оплату долга и устроился на работу. Теперь владельцу необходимо в короткие сроки найти денежные средства для погашения задолженности. В противном случае автомобиль будет реализован.