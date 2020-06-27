Открытые площадки и дворы для голосования ЗА и ПРОТИВ поправок в Конституцию на 27,28,29,30 июня 2020 в Бердске

График проведения голосования групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования
|№ УИК
|Место проведения
|27 июня
с 9:30 до 12:30 часов
|1357
|на площадке во дворе дома № 12а
по ул.Ленина
|1358
|во дворе дома № 1 по ул.Рогачева
|1359
|во дворе дома № 4/1 по ул.Павлова
|1363
|на площадке между домами
ул.Лунная, 11 и ул.Красная Сибирь, 123
|27 июня
с 10:00 до 13:00 часов
|1342
|на придомовой территории дома № 40 по ул.Комсомольская
|1361
|в районе ул.Рогачева, 11-А
|1366
|на площадке в районе дома № 21
по ул.Лунная
|27 июня
с 10:30 до 13:30 часов
|1355
|на площадке во дворе дома № 7 по ул.К.Маркса
|27 июня
с 11:00 до 12:00 часов
|1370
|СНТ «Мечта-2»
|27 июня
с 13:00 до 15:00 часов
|1331
|в районе дома № 44 корпус 5 по ул.Морская
|27 июня
с 15:00 до 17:00 часов
|1332
|в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1
|1330
|на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова
|1351
|микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка
|27 июня
с 15:30 до 18:30 часов
|1357
|в районе офиса управляющей компании ООО «УК Кристалл», ул.Боровая, 4/2а
|27 июня
с 16:00 до 19:00 часов
|1355
|в районе дома по ул.Суворова, 4
|28 июня
с 10:00 до 12:00 часов
|1370
|микрорайон «Раздольный» в районе дома № 55 корпус 1
по ул.Черемушная
|28 июня 2020 года
с 13:00 до 15:00 часов
|1370
|ТЛПХ «Любавино»
|28 июня 2020 года
с 14:00 до 17:00 часов
|1330
|около дома № 6 городок «Изумрудный»
|1346
|в районе дома № 21 по ул.Весенняя
|28 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|1351
|в районе магазина «ПродСиб»
по ул.Озерная
|1367
|ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
|1360
|ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
|29 июня 2020 года
с 9:00 до 12:00 часов
|1330
|на площадке между домами № 3 и № 5 по ул.Попова
|29 июня 2020 года
с 17:00 до 19:00 часов
|1327
|Речкуновская зона отдыха,
МК «Сибиряк»
|1335
|ул.Калинина, детская площадка напротив дома № 26
|1367
|микрорайон «Южный», квартал 5, детская площадка между ул.Ключевая и ул.Рогачева
|30 июня 2020 года
с 17:00 до 19:00 часов
|1368
|на придомовой территории дома № 51 по ул.Лунная