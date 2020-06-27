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Открытые площадки и дворы для голосования ЗА и ПРОТИВ поправок в Конституцию на 27,28,29,30 июня 2020 в Бердске

10:03 27.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Список, где вы можете проголосовать, не боясь закрытого пространства.

Открытые площадки и дворы для голосования ЗА и ПРОТИВ поправок в Конституцию на 27,28,29,30 июня 2020 в Бердске
По месту жительства голосуют горожане в кинотеатре «Орион» Бердска

График проведения голосования групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования

№ УИК Место проведения
27 июня

с 9:30 до 12:30 часов
1357 на площадке во дворе дома № 12а

по ул.Ленина
1358 во дворе дома № 1 по ул.Рогачева
1359 во дворе дома № 4/1 по ул.Павлова
1363 на площадке между домами

ул.Лунная, 11 и ул.Красная Сибирь, 123
27 июня

с 10:00 до 13:00 часов
1342

 на придомовой территории дома № 40 по ул.Комсомольская
1361 в районе ул.Рогачева, 11-А
1366 на площадке в районе дома № 21

по ул.Лунная
27 июня

с 10:30 до 13:30 часов
1355 на площадке во дворе дома № 7 по ул.К.Маркса
27 июня

с 11:00 до 12:00 часов
1370 СНТ «Мечта-2»
27 июня

с 13:00 до 15:00 часов
1331 в районе дома № 44 корпус 5  по ул.Морская
27 июня

с 15:00 до 17:00 часов
1332 в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1
1330 на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова
1351 микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка
27 июня

с 15:30 до 18:30 часов
1357 в районе офиса управляющей компании ООО «УК Кристалл», ул.Боровая, 4/2а
27 июня

с 16:00 до 19:00 часов
1355 в районе дома по ул.Суворова, 4
28 июня

с 10:00 до 12:00 часов
1370 микрорайон «Раздольный» в районе дома № 55 корпус 1

по ул.Черемушная
28 июня 2020 года

с 13:00 до 15:00 часов
1370 ТЛПХ «Любавино»
28 июня 2020 года

с 14:00 до 17:00 часов
1330 около дома № 6 городок «Изумрудный»
1346 в районе дома № 21 по ул.Весенняя
28 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов
1351 в районе магазина «ПродСиб»

по ул.Озерная
1367 ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
1360 ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
29 июня 2020 года

с 9:00 до 12:00 часов
1330 на площадке между домами № 3 и № 5 по ул.Попова
29 июня 2020 года

с 17:00 до 19:00 часов
1327 Речкуновская зона отдыха,

МК «Сибиряк»
1335 ул.Калинина, детская площадка напротив дома № 26
1367 микрорайон «Южный», квартал 5, детская площадка между ул.Ключевая и ул.Рогачева
30 июня 2020 года

с 17:00 до 19:00 часов
1368 на придомовой территории дома № 51 по ул.Лунная
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