Открытые площадки и дворы для голосования ЗА и ПРОТИВ поправок в Конституцию на 27,28,29,30 июня 2020 в Бердске

№ УИК Место проведения

27 июня с 9:30 до 12:30 часов

1357 на площадке во дворе дома № 12а по ул.Ленина

1358 во дворе дома № 1 по ул.Рогачева

1359 во дворе дома № 4/1 по ул.Павлова

1363 на площадке между домами ул.Лунная, 11 и ул.Красная Сибирь, 123

27 июня с 10:00 до 13:00 часов

1342 на придомовой территории дома № 40 по ул.Комсомольская

1361 в районе ул.Рогачева, 11-А

1366 на площадке в районе дома № 21 по ул.Лунная

27 июня с 10:30 до 13:30 часов

1355 на площадке во дворе дома № 7 по ул.К.Маркса

27 июня с 11:00 до 12:00 часов

1370 СНТ «Мечта-2»

27 июня с 13:00 до 15:00 часов

1331 в районе дома № 44 корпус 5 по ул.Морская

27 июня с 15:00 до 17:00 часов

1332 в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1

1330 на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова

1351 микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка

27 июня с 15:30 до 18:30 часов

1357 в районе офиса управляющей компании ООО «УК Кристалл», ул.Боровая, 4/2а

27 июня с 16:00 до 19:00 часов

1355 в районе дома по ул.Суворова, 4

28 июня с 10:00 до 12:00 часов

1370 микрорайон «Раздольный» в районе дома № 55 корпус 1 по ул.Черемушная

28 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 часов

1370 ТЛПХ «Любавино»

28 июня 2020 года с 14:00 до 17:00 часов

1330 около дома № 6 городок «Изумрудный»

1346 в районе дома № 21 по ул.Весенняя

28 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов

1351 в районе магазина «ПродСиб» по ул.Озерная

1367 ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»

1360 ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»

29 июня 2020 года с 9:00 до 12:00 часов

1330 на площадке между домами № 3 и № 5 по ул.Попова

29 июня 2020 года с 17:00 до 19:00 часов

1327 Речкуновская зона отдыха, МК «Сибиряк»

1335 ул.Калинина, детская площадка напротив дома № 26

1367 микрорайон «Южный», квартал 5, детская площадка между ул.Ключевая и ул.Рогачева

30 июня 2020 года с 17:00 до 19:00 часов