+105 новых зараженных COVID-19 Новосибирской области за сутки на 27 июня. Всего болеют 5671

В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Под медицинским наблюдением находятся 1005 жителей региона, 24 586 человек сняты с наблюдения

По данным оперативного штаба на утро 27 июня в регионе зарегистрирован 5 671 случай заражения коронавирусной инфекцией (+105 за последние сутки), в том числе 353 ребенка. 3 302 пациента выздоровели (+86 за сутки).

Скончались еще четыре человека. Трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 193.

В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 194 128 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1005 жителей региона, 24 586 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1368 обращений, госпитализированы 26 пациентов.