В результате пожара в Бердске огонь повредил сарай, гараж и баню

Возгорание произошло ночью, 27 июня, в бердском посёлке Новый.
Возгорание произошло ночью, 27 июня, в бердском посёлке Новый.
Как сообщают в управлении МЧС региона, информация о нём поступила на пульт пожарной охраны в 3.25. Горели надворные постройки на улице Матросова.
— На ликвидацию пожара прибыло три единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказывают в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
За час с небольшим пожар удалось ликвидировать.
— В результате, огнем был поврежден сарай, гараж и наружная стена бани, — констатируют в пресс-службе.
С причинами ночного пожара в настоящее время разбираются специалисты отдела надзорной деятельности. О пострадавших информации в пресс-релизе ведомства нет.
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