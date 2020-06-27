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Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем

12:14 27.06.2020 Фото: pixabay
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С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство, — говорит Анна Кузнецова. — Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут.

Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем
Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем

Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываемНа сандалики, зоопарк и дельфинов: куда потратят 10 000 рублей от Путина рассказали пять мам из БердскаЕщё 172 новостей

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее Кузнецова сообщала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет, в связи с чем она обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводятся слова Кузнецовой.

Она отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается, а некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.
ТАСС пока не располагает комментарием Минтруда в ответ на отправленный запрос.

Выплаты для семей с детьми
Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

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От редакции

То есть в 16 лет надо идти работать?

Аноним, 27 июня 2020 12:22
НВР:
Полный абсурд,детям надо продолжать учебу
Виталий, 27 июня 2020 12:28
Во, уже требовать стали. Так устроен человек - сколько не давай, всё мало будет. В СССР таких льгот не было, как сегодня в России. И подрабатывали, чтоб с родителей не тянуть. Знаю, что и сейчас адекватная молодёжь подрабатывает. Кроме лоботрясов конечно.

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