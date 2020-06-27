Есть ли ошибка в предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» , ответила лингивст

«Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией», — отметила Русецкая.

Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования по проекту поправок к Конституции РФ

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Ранее в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования. Песков сказал, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по этому вопросу.

«В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией», — отметила Русецкая.



Такое упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, уточнила она. По ее оценке, как в полной, так и в сокращенной формулировке вопрос имеет одинаковый смысл, «никаких разночтений формулировка не вызывает». Русецкая отметила, что остальное — «дело социологов и общественного вкуса».«Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», — заключила ректор института.